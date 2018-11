TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach einem guten Wochenstart auch am Dienstag mehrheitlich fester. Auch neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China belasten das Sentiment nicht. Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien geht der US-Präsident im Handelsstreit weiter auf Konfrontationskurs. Für die Börse in Schanghai stellen die Aussagen allerdings keinen Belastungsfaktor dar, der Schanghai-Composite legt um 0,4 Prozent auf 2.586 Punkte zu.

Trump geht davon aus, dass er die Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent erhöhen werde. Er bezeichnete es als "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte, die Erhöhung zurückzuhalten, akzeptieren werde. Zudem hat Trump damit gedroht, auf in China produzierte Apple-Produkte wie das iPhone, Import-Zölle erheben zu wollen. Bisher waren diese von den Sonderabgaben ausgenommen.

Derweil haben chinesische Vertreter mitgeteilt, ihre Priorität bei dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping bestehe darin, die USA davon zu überzeugen, die geplante Erhöhung der Zölle auf China-Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf dann 25 Prozent auszusetzen.

Marktteilnehmer raten dazu, nicht die Trump-Bemerkungen nicht überzubewerten. Hierbei handele es sich wahrscheinlich lediglich um "Verhandlungstaktik" im Vorfeld des G20-Gipfels, hieß es.

Aktienmärkte zeigen sich von Trump unbeeindruckt

Neben Schanghai behauptet auch die Börse in Hongkong ihre Vortagesgewinne. Der Hang-Seng-Index zeigt sich kaum verändert. Im frühen Handel hatte der Index mit den Trump-Aussagen 0,8 Prozent im Minus gelegen, konnte die Verluste allerdings wieder aufholen. Das Index-Schwergewicht Tencent legt 1,7 Prozent zu. CNOOC leiden hingegen unter den weiterhin sehr volatilen Ölpreisen und geben um 1,6 Prozent nach. Kräftig um 16,2 Prozent nach unten geht es in Hongkong für die Aktien des Nudel- und Getränkeherstellers Tingyi. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal einen Umsatzeinbruch vermeldet.

In Taiwan reagieren Apple-Zulieferer auf die Trump-Aussagen uneinheitlich: Foxconn reduzieren sich um 1,7 Prozent, Largan steigen um 1,3 Prozent, auch Pegatron legen um 1,2 Prozent zu.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 21.978 Punkte. Technologiewerte legen in der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft deutlich zu. Panasonic steigen um 2,8 Prozent, Nintendo legen 1,2 Prozent zu und Sony erhöhen sich um 1,9 Prozent. Der Pharmasektor und die Versorger geben hingegen um 0,8 bzw. 0,5 Prozent nach.

Die Börse in Sydney schloss den Handel mit einem Plus von 1 Prozent. Gestützt wurde der Index vom stark gewichteten Finanzsektor, der um 1,5 Prozent zulegte. Auch für den IT-Sektor ging es um 3 Prozent nach oben, Telekomwerte stiegen um 2,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.728,30 +1,00% -5,55% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.977,95 +0,76% -3,46% 07:00 Kospi (Seoul) 2.099,78 +0,80% -14,90% 07:00 Schanghai-Comp. 2.585,55 +0,38% -21,84% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.373,42 -0,01% -13,39% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.102,02 +0,28% -10,30% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1340 +0,1% 1,1331 1,1362 -5,6% EUR/JPY 128,69 +0,0% 128,68 128,64 -4,9% EUR/GBP 0,8847 +0,1% 0,8841 0,8861 -0,5% GBP/USD 1,2818 +0,0% 1,2812 1,2824 -5,2% USD/JPY 113,49 -0,1% 113,57 113,26 +0,8% USD/KRW 1129,30 -0,1% 1130,00 1128,03 +5,8% USD/CNY 6,9445 +0,1% 6,9408 6,9382 +6,7% USD/CNH 6,9420 -0,1% 6,9507 6,9326 +6,6% USD/HKD 7,8224 -0,0% 7,8231 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7236 +0,3% 0,7218 0,7265 -7,4% NZD/USD 0,6777 +0,1% 0,6770 0,6802 -4,5% Bitcoin BTC/USD 3.782,52 +1,3% 3.734,04 4.045,33 -72,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,26 51,63 -0,7% -0,37 -11,2% Brent/ICE 60,27 60,48 -0,3% -0,21 -4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,84 1.222,27 -0,0% -0,43 -6,2% Silber (Spot) 14,23 14,22 +0,1% +0,01 -16,0% Platin (Spot) 843,20 844,00 -0,1% -0,80 -9,3% Kupfer-Future 2,74 2,76 -0,7% -0,02 -18,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 01:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.