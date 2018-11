Von Dana Mattioli und Thomas Gryta

NEW YORK (Dow Jones)--Das Industriekonglomerat United Technologies Corp (UTC) teilt sich in drei Konzerne auf. Die Bereiche Flugzeugtechnik, Aufzüge und Rolltreppen (Otis) sowie die Klimaanlagensparte (Carrier Building Systems) des Mischkonzerns sollen unabhängige Unternehmen werden. "Unsere Entscheidung, United Technologies aufzuspalten, ist ein entscheidender Moment in unserer Geschichte", sagte Gregory Hayes, Chef des Konzerns. Jeder Bereich werde nach der Aufteilung bestens positioniert sein, um nachhaltiges Wachstum zu generieren und die Wertschöpfung zu maximieren, versprach Hayes. Die Separation soll voraussichtlich 2020 abgeschlossen werden.

UTC hatte vor kurzem die letzte noch ausstehende Erlaubnis der Kartellwächter für die 30 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Rockwell Collins erhalten. UTC werde nun, auch dank der Intergration des Herstellers von Bordelektronik und Innenausstattung, zu einem reinen Luft- und Raumfahrtunternehmen, erklärte die Gesellschaft weiter. Hayes soll als CEO das Luft- und Raumfahrtgeschäft leiten. Wer die anderen beiden Gesellschaften führen soll, sagte der Konzern zunächst nicht.

UTC wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz im US-Bundesstaat Connecticut. Das Unternehmen hat über 200.000 Mitarbeiter. Es wurde nicht mitgeteilt, ob durch die Aufspaltung Arbeitsplätze verloren gehen. Derzeit stehen die traditionellen Konglomerate unter Druck, ihre Existenz zu rechtfertigen. Einer der größten Wettbewerber von UTC, der Mischkonzern General Electric, bricht derzeit nach 126 jähriger-Konzerngeschichte im Grunde selbst auseinander. General Electric hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Geschäftsbereiche verkauft. Mehrere aktivistische Investoren, darunter auch der Hedgefonds des Milliardärs Daniel Loeb, hatten eine Aufspaltung bei UTC gefordert.

UTC hat seinen Ausblick zur Berücksichtigung der Übernahme von Rockwell Collins aktualisiert. Das Unternehmen erklärte, man rechne 2018 nun mit einem Umsatz zwischen 64,5 und 65 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte UTC Einnahmen in einer Spanne von 64 bis 64,5 Milliarden Dollar angepeilt. Das Unternehmen erwartet für 2018 jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 7,10 und 7,20 Dollar. Vorher lag die Prognose bei 7,20 bis 7,30 Dollar je Anteilsschein.

