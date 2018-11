Go Cobalt Mining Corp.: Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois enthält 2 % V2O5 DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp. / Schlagwort(e): Research Update Go Cobalt Mining Corp.: Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois enthält 2 % V2O5 27.11.2018 / 07:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Probe aus schwarzem Sedimentgestein in Barachois enthält 2 % V2O5 Vancouver, British Columbia, 27. November 2018. - Go Cobalt Mining Corp. ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") berichtet vorläufige Ergebnisse der Gesteinsproben aus dem Vanadiumprojekt Barachois. Die an organischem Material reichhaltigen Sedimente enthalten bis zu 2,01 % Vanadiumpentoxide (V2O5). Das vorläufige Programm bestätigte erfolgreich die in der Vergangenheit berichteten hohen Gehalte von über 1 % Vanadium und identifizierte die Gesteinsformationen, die auf dem Projekt die Vanadiumvererzung beherbergen. Das Unternehmen besitzt eine Option zum Erwerb eines 100 %-Anteils am Prospektionsgebiet erwerben. Das Prospektionsgebiet Barachois liegt in Quebec, Kanada. Scott Sheldon, President von Go Cobalt, sagte: "Die Bestätigung der hochgradigen Vanadiumgehalte in Barachois hat uns einige deutliche zukünftige Ziele gegeben. Unser Team ist begeistert, auf der Liegenschaft mit der Planung des Programms 2019 zu beginnen. Die aktuelle Nachfrage nach Vanadium gibt uns einen Grund, dieses Projekt in der kommenden Explorationssaison vorrangig zu behandeln. Dieses kanadische Projekt ist leicht zugänglich, was zu relativ niedrigen Explorationskosten in dem Prospektionsgebiet führen dürfte." Vorläufige Probenergebnisse Die vorläufigen Probenergebnisse sind in folgender Tabelle 1 aufgeführt. Eine Probe enthielt 1,13 % Vanadium, 42 g/t Silber und 1,18 % Blei. Tabelle 1: vorläufige Probenentnahmestellen und ausgewählte Ergebnisse der Gesteinsproben aus dem Projekt Barachois. Proben- Gesteinstyp UTM-E UTM-N Ag Pb Zn Co V2O5 nummer (g/t) (%) (%) (%) (%) 3216832 Tonstein 402039 5382996 3,3 0,16 0,06 0,009 0,36 3216833 Tonstein 402020 5382999 1,5 0,03 0,03 0,003 0,01 3216834 Konglomerat 402012 5382997 3,3 0,06 0,07 0,005 0,01 3216835 An 402003 5382999 5 0,14 0,01 0,014 0,34 organischem Material reichhalti- ge Lage 3216836 Tonstein 401595 5383191 ISIN CA3621LV1086 AXC0043 2018-11-27/07:48