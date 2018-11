Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1338 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend.

Zum Schweizer Franken dagegen hat sich der Euro mit 1,1315 gegenüber Montagabend leicht abgeschwächt. Am Montagabend wurde das EUR/CHF-Währungspaar noch zu einem Kurs von über 1,1320 gehandelt. Auch gegenüber dem Dollar ist der Franken mit 0,9979 wieder leicht stärker geworden.

