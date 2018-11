Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schaeffler mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 9,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geringen Erwartungen, die der Autozulieferer habe, sowie die hohen Erträge seien positiv, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch zähle Schaeffler zu den defensivsten Zulieferern innerhalb der von ihm bewerteten Unternehmen derselben Branche. Allerdings sehe er aktuell wenig Kurstreiber für die Aktie./ck/she Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-11-26/21:54

ISIN: DE000SHA0159