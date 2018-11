Comtrol Corporation, der namhafte Hersteller industrieller Kommunikationsprodukte und offizielle IO-Link Competence Center in Nord Amerika, stellt heute eine neue IO-Link Mastergeneration mit wegweisender OPC-UA und MQTT Integration vor.

Traditionell werden Sensoren Prozess- und Diagnoseausgänge über aufwendige Festverdrahtung mit SPS Eingängen oder feldfähigen E/A Module verbunden. Diese Methode schränkt präventive Diagnose und Zustandsüberwachung erheblich ein.

Die von Comtrol entwickelten Methoden geben Anlagenbauern und Werken bisher ungekannte Anwendungsflexibilität. Es ist nun möglich, Sensordaten ohne Umweg an OPC Clients, SCADA Systeme und IOT Anwendungen zu senden. Ermöglicht wird dies durch die in der neuen IO-Link Master Generation integrierte OPC-UA und MQTT Technology. Anwender können aber dennoch Kontrollfunktionen über EtherNet/IP, Profinet oder Modbus/TCP gleichzeitig ausführen.

"Mit der neuen IO-Link Master-Gerätefamilie können Anwender endlich Sensordaten direkt an moderne IOT Systeme übertragen und haben somit die Möglichkeit, eine SPS in den Steuerungskreislauf einzubeziehen oder den Umweg über die SPS problemlos zu umgehen. Comtrol's IO-Link Technology mit OPC-UA und MQTT ermöglicht es somit die hohen SPS-Hardware- und -Softwarekosten zu vermeiden", erklärt Bradford Beal, Comtrol's CEO.

Informationen über Comtrol Corporation

Seit mehr als 35 Jahren ist die Comtrol Corporation ein Hersteller und Anbieter von hochwertigen Produkten für die Vernetzung und Datenkommunikation in industriellen Umgebungen. Dabei hat sich das Unternehmen auf industrielles Ethernet und Geräte-Connectivity spezialisiert. Comtrol hat Vertretungen in ganz Nordamerika, EMEA, Asien und Lateinamerika und verkauft seine Ethernet- und PoE-Switches für industrielle Anwendungen RocketLinx, seine Industrial Gateways IO-Link Master, seine Ethernet-Geräte-Server und -Gateways DeviceMaster sowie seine seriellen Multiportkarten RocketPort. Comtrol bietet Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum in den Bereichen Sicherheit, Energie, industrielle Automatisierung, Verkehr und Transport. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Comtrol Corporation unter +1 763 957 6000 oder besuchen Sie www.comtrol.com.

