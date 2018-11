Lifting of Suspension At Trading Venue XSTO Issuer: Tele2 AB, LEI: 213800EKD193RVI9HL76 -------------------------------------------------------------------------------- Instrument: TEL2 A SE0005190220 TEL2 B SE0005190238 -------------------------------------------------------------------------------- Lifting reason: With reference to the press release published by Tele2 AB on November 26, 2018 at 21.11 CET -------------------------------------------------------------------------------- Continuous November 27, 2018, with normal opening procedure. trading from: -------------------------------------------------------------------------------- Comments: Order books have been flushed -------------------------------------------------------------------------------- Relate SE0004580454, SE0004580447, GB00BVZX7C19, SE0004932093, SE0011171115, d SE0011171123, GB00BW6N9985, GB00BW6N9B05, GB00BG5W7909, SE0009860539, instr SE0009860547, SE0005219201, SE0011171107, SE0004931814, SE0011171099, uments SE0011171081, GB00BW6N9C12, SE0009859812, GB00BVZXDR86, GB00BVZXS623, : GB00BVZZFV29, GB00BVZZWN36, GB00BVZZZZ62, GB00BW008761, GB00BW00DN71, GB00BW6ND414, GB00BW6QSL26, GB00BW6RCD56, GB00BVZWV603, GB00BVZX1296, SE0009980477, SE0009980485, SE0009980493, SE0009980501, SE0010351262, SE0010978320, SE0011752310, SE0009438583, SE0009438575, SE0009438567, SE0009438559, SE0009438542, SE0009438534, SE0009438526, SE0009438518, SE0009438500, SE0009438492, SE0009438484, SE0009438476, SE0009438468, SE0009438450, SE0009438443, SE0009438435, SE0009438427, SE0009438419, SE0009438401, SE0009438393, SE0009438385, SE0009438377, SE0009438369, SE0009438351, SE0009438344, SE0009503592, SE0009503584, SE0009767437, SE0009767411, SE0010178012, SE0010177980, SE0010501783, SE0010501742, SE0010683607, SE0010683615, SE0010683623, SE0010683631, SE0010683649, SE0010683656, SE0010683664, SE0010683672, SE0010683680, SE0010683698, SE0010683706, SE0010683714, SE0010683722, GB00BW6NW661, SE0010683730, SE0010683748, SE0010683755, SE0010683763, SE0010683771, SE0010683789, SE0010683797, SE0010683805, SE0010683813, SE0010683821, SE0010683839, SE0010683847, SE0010693622, SE0010693630, SE0010841858, SE0010841866, SE0010986794, SE0010986802, SE0010986810, SE0010986828, SE0010986836, SE0010986844, SE0010986851, SE0010986869, SE0010986877, SE0010986885, SE0010986893, SE0010986901, SE0010986919, SE0010986927, SE0010986935, SE0010986943, SE0010986950, SE0010986968, SE0010986976, SE0010986984, SE0010986992, SE0010987008, SE0010987016, SE0010987024, SE0010987032, SE0011136993, SE0011137009, SE0011159102, SE0011159110, SE0011159128, SE0011159136, SE0011159144, SE0011159151, SE0011359074, SE0011359082, SE0011359090, SE0011359108, SE0011359116, SE0011359124, SE0011359199, SE0011359207, SE0011359215, SE0011359223, SE0011359231, SE0011359249, SE0011359256, SE0011359264, SE0011359272, SE0011359280, SE0011359298, SE0011359306, SE0011359314, SE0011359322, SE0011359330, SE0011359348, SE0011359355, SE0011359363, SE0011359371, SE0011359389, SE0011359397, SE0011359405, SE0011359413, SE0011359421, SE0011359439, SE0011359447, SE0011359454, SE0011359462, SE0011359470, SE0011359488, SE0011359496, SE0011377597, SE0011377605, SE0011406438, SE0011406446, SE0011471713, SE0011471861, SE0011489418, SE0011489459, SE0011689322, SE0011689330, SE0011689348, SE0011689355, SE0011689363, SE0011689371, SE0011689389, SE0011689397, SE0011689405, SE0011689413, SE0011689421, SE0011689439, SE0011689447, SE0011689454, SE0011689462, SE0011689470, SE0011689488, SE0011689496, SE0011689504, SE0011689512, SE0011689520, SE0011689538, SE0011689546, SE0011689553, SE0011689561, SE0011689579, SE0011689587, SE0011689595, SE0011689603, SE0011689611, SE0011689629, SE0011689637, SE0011689645, SE0011689652, SE0011689660, SE0011689678, SE0011689686, SE0011689694, SE0011689702, SE0011689710, SE0011689728, SE0011689736, SE0011689744, SE0011689751, SE0011689769, SE0011699784, SE0011699792, SE0011710540, SE0011710565, SE0011811108, SE0011811124, SE0011811132, SE0011811140, SE0011811157, SE0011811165, SE0011811173, SE0011811181, SE0011811199, SE0011811207, SE0011811215, SE0011811223, SE0011811231, SE0011811249, SE0011811256, SE0011811264, SE0011811272, SE0011811280, SE0011811298, SE0011811306, SE0011811314, GB00BG5TSB03, SE0011811322, SE0011811330, SE0011811348, SE0011811355, SE0011811363, SE0011811371, SE0011818293, SE0011818301, SE0011821578, SE0011821586, SE0011825744, SE0011825751, SE0011852144, SE0011852151, SE0011856848, SE0011856855, SE0011931559, SE0011931567, SE0011931575, SE0011931583, SE0011931591, SE0011931609, SE0011931617, SE0011931625, SE0011931633, SE0011931641, SE0011931658, SE0011931666, SE0011931674, SE0011931682, SE0011931690, SE0011931708, SE0011931716, SE0011931724, SE0011931732, SE0011931740, SE0011931757, SE0011931765, SE0011931773, SE0011931781, SE0011931799, SE0011937531, SE0011937556, SE0011937564, SE0011937572, SE0011937580, SE0011937598, SE0011937606, SE0011937614, SE0011945989, SE0011945997, SE0011946003, SE0011946011, SE0010629592, SE0011752278, SE0004932374, SE0011791359, SE0011791367, SE0011791375, SE0011791383, SE0011791391, SE0011791409, SE0011793371, SE0011793363, SE0010975367, SE0011757798, SE0010975359, SE0011757780, SE0011531136, SE0010975342, SE0011176486, SE0011176478, SE0011531144, SE0010866624, SE0010866632, SE0011757772, SE0011176452, SE0011176460, SE0010866640, SE0010975326, SE0010975334, SE0011757764, SE0011531151, SE0011757756, SE0011757749, SE0011757731, SE0011531169, SE0011532332, SE0011532340, SE0011757715, SE0011757707, SE0011531177, SE0011757699, SE0011531185, SE0011532357, SE0011531193, SE0011531201, SE0009996721, SE0009996739, SE0011791318, SE0011791326, SE0011791334, SE0011531219, SE0011531227, SE0010768762, SE0010768770, SE0010768788, SE0011791342, SE0011757723, SE0011757681, SE0011531235, SE0011757673, SE0010413047, SE0010413039, SE0011532365, SE0011793355, SE0011793348 -------------------------------------------------------------------------------- Contac Issuer Surveillance +46 8 405 60 00 t Trading Surveillance +46 8 405 60 00 detai ls: -------------------------------------------------------------------------------- The Financial Supervisory Authority for XSTO has been notified Nasdaq Stockholm AB