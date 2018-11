50 Mio. EUR-Anleihe der MRG Finance beginnt Handel DGAP-News: Monaco Resources Limited / Schlagwort(e): Finanzierung 50 Mio. EUR-Anleihe der MRG Finance beginnt Handel 27.11.2018 / 07:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 50 Mio. EUR-Anleihe der MRG Finance beginnt Handel London, 27. November 2018. Die MRG Finance UK plc gibt als Emittentin im Vereinigten Königreich bekannt, dass ihre 50 Mio. EUR-Anleihe 8,75 % bis 2023 (ISIN XS1897122278) zum Handel am Main Market der London Stock Exchange zugelassen wurde. Zudem wird die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notiert. Diese Anleihen der MRG Finance UK Plc wurden im Rahmen des Euro Medium Term Note Programme der Firma ausgegeben, das von der Monaco Resoures Group S.A.M. garantiert wird. Die Erlöse sollen das Firmenwachstum finanzieren bzw. in allgemeine Zwecke des Unternehmens fließen. Die Monaco Resources Group ist ein weltweiter Konzern, der sich auf Bodenschätze spezialisiert hat. Seine gut diversifizierte Kapitalbasis reicht von Metallen und Mineralien über die Agrarindustrie bis hin zur Energie- und Logistikbranche sowie verwandten Technologien. (https://www.monacoresources.com/emtn/). Wichtige Angaben zur Unternehmensanleihe 2018/2023 Emittent: MRG Finance UK plc Garantiegeber: Monaco Resources Group SAM Finanzinstru- Common Code: 189712227/ISIN: XS1897122278/CBL ment: Vollständige Bezeichnung: EUR 1,00 MRG FINANCE UK 18-2023 / Offizieller CFI: DTFXFR Ausgabekurs: 100 % Status: Senior Unsecured (vorrangig, ungesichert) Ausgabepreis: 50 Mio. EUR Preisfindungsda- 19. Oktober 2018 tum: Laufzeit: 5 Jahre: 26. Oktober 2018 - 26. Oktober 2023 Kupon: 8,75 % fest, pro Jahr, jährliche Auszahlung Denominierung: 1.000 EUR Amortisation: Gesamtsumme bei Endfälligkeit zum Nennwert Endfälligkeit: 26. Oktober 2023 Rücknahmepreis: 100 % des Nennwerts Finanzielle Eigenkapitalquote von mindestens 25 %, 50 % Covenants: Dividendenbegrenzung Kontrollwech- Investor Put-Option bei 101 % sel: Sonstige Negativverpflichtung Verpflichtun- gen: Notierung: Main Market, London Stock Exchange & Open Market Frankfurt Emissions-, U.S. Bank Zahlstelle und Treuhänder: Verkaufskommis- Seaport Global Securities, STX Fixed Income sionär 27.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 751335 27.11.2018 ISIN XS1897122278 AXC0049 2018-11-27/08:12