Die Aussagen von Trump haben die Apple-Aktie nachbörslich leicht unter Druck gesetzt. In Folge dessen dürften Aktien von Dialog Semiconductor, Infineon, Siltronic und Co an Wert verlieren. DER AKTIONÄR rät, Ruhe zu bewahren und wird in Kürze Einzeleinschätzungen zu den betroffenen Werten veröffentlichen.

