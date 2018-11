Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien geht US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit weiter auf Konfrontationskurs. Er geht davon aus, dass er die Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent erhöhen werde. Trump bezeichnete es als "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte, die Erhöhung zurückzuhalten, akzeptieren werde. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Trump weiter, wenn die Verhandlungen nicht erfolgreich seien, werde er auch Zölle auf die übrigen chinesischen Importe erheben, die derzeit nicht zollpflichtig seien. "Wenn wir keinen Deal abschließen, dann werde ich die verbleibenden Waren von 267 Milliarden Dollar zusätzlich verzollen" - zu einem Zollsatz von entweder 10 oder 25 Prozent. Chinesische Vertreter hatten mitgeteilt, ihre Priorität bei dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping bestehe darin, die USA davon zu überzeugen, die geplante Erhöhung der Zölle auf China-Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf dann 25 Prozent auszusetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz)

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

Im Tagesverlauf:

DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Borussia Dortmund (WKN 549309) 0,06 EUR Anheuser-Busch Inbev (A2ASUV) 0,80 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 94 zuvor: 95 - US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 135,8 zuvor: 137,9

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

- IT 11:00 Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit November 2020 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 0,10-prozentiger inflatsionsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.664,40 -0,21 Nikkei-225 21.952,40 0,64 Schanghai-Composite 2.569,52 -0,24 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.354,72 1,45 DAX-Future 11.384,00 1,84 XDAX 11.388,03 1,84 MDAX 23.457,21 1,06 TecDAX 2.572,84 1,43 EuroStoxx50 3.172,71 1,13 Stoxx50 2.927,17 1,24 Dow-Jones 24.640,24 1,46 S&P-500-Index 2.673,45 1,55 Nasdaq-Comp. 7.081,85 2,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,83% -22

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,04 Deutschland 10 J. 0,36 0,36 -0,07 USA 2 Jahre 2,82 2,84 0,93 USA 10 Jahre 3,05 3,06 0,64 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Mit einer leichten Fortsetzung der Kurserholung rechnen Händler auch am Dienstag. Allerdings wird sie mehrheitlich nur sehr vorsichtig betrachtet: "Nach den kräftigen Verlusten in den letzten Wochen sind das hier letzlich nur Short-Eindeckungen", warnt ein Händler. Denn mit Blick auf die abnehmende Liquidität zum Jahresende würden nun schon Positionen bereinigt. Auch die Kurserholung in den USA sei nur eine "Pflichtübung" gewesen. Dort legten Aktien wie Amazon zwar über 5 Prozent zu, aber am wichtigsten Tag des Jahres für den Einzelhändler, dem "Cyber Monday", sei auch dies nichts besonderes. Andere Kandidaten der populären FAANG-Stocks wie Apple erholten sich gerade mit dem breiten Markt. Positiv wird angemerkt, dass sich die Nachrichtenlage für Europa dank der Signale zur Verhandlungsbereitschaft aus Italien verbessert hat. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine werden hingegen nur als "Säbelrasseln" eingestuft. Positiv von mehreren Händlern wird allerdings gewertet, dass der Markt auf negative Konjunkturnachrichten nicht mehr reagiere. "Den schwächeren Ifo-Index hätte er früher nicht so links liegen lassen", so ein anderer Händler. Daher könnte tatsächlich die kommende Konjunkturabschwächung eingepreist sein. Fundamental hätte der Markt damit einen Boden. Kurzfristig das größte Risiko sei aber das G20-Treffen. Hier warte der Markt sehnlichst auf gute Nachrichten von US-Präsident Trump. Am Vorabend sei aber eher das Gegenteil vermeldet worden.

Rückblick: Gute Nachrichten aus Italien sorgten für Kauflaune. Vizeregierungschef Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung hat sich bereit erklärt, mit der EU über eine Senkung des Defizits für 2019 zu verhandeln. In Mailand schoss das Börsenbarometer darauf um 2,8 Prozent nach oben. Weil die Banken des Landes naturgemäß sehr stark in italienischen Staatsanleihen engagiert sind, profitierten sie davon, dass deren Kurse mit den Entspannungssignalen kräftig stiegen. Unicredit gewannen 5,5 Prozent, Intesa Sanpaolo 4,5 Prozent und Monte Paschi di Siena 8 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex gewann 2,6 Prozent. Tagessieger war der Telekomsektor mit einem Plus von 3,3 Prozent. Händler sprachen von Konsolidierungsfantasie angesichts eines Kreise-Berichts, wonach die Deutsche Telekom grünes Licht von der EU für die Übernahme des niederländischen Geschäfts der schwedischen Tele 2 erhalten soll. Neben der Fantasie auf eine Sektor-Konsolidierung wurde auch auf die endgültigen Vergabebedingungen für die neue Mobilfunktechnologie 5G durch die Bundesnetzagentur verwiesen. Entscheidend aus Sicht der Telekomkonzerne sei, dass diese nicht gezwungen würden, ihre Netze für ein nationales Roaming zu öffnen, hieß es. Tele 2 schossen um 9 Prozent nach oben, KPN um 5,8 und Vodafone um 6,3 Prozent. Telefonica verteuerten sich um 4,4 Prozent und Deutsche Telekom um 1 Prozent. Gegen die positive Tendenz in Europa sackte der Index der Börse in Moskau um 2,6 Prozent ab. Hier belasteten die neuen dramatischen Spannungen mit der Ukraine nach einem gewaltsamen militärischen Vorfall vor der Halbinsel Krim.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Tagesgewinner im DAX war die Covestro-Aktie mit einem Plus von 5,1 Prozent. Sie hatte in der Vorwoche nach einer Gewinnwarnung aber auch kräftig Federn lassen müssen. Goldman Sachs ist nun weniger negativ für Covestro. Das Haus hat die Aktie auf "Neutral" von "Verkaufen" angehoben. Eine Gewinnwarnung von Aurubis ließ den Kurs um 13,2 Prozent einbrechen. Die erneute Gewinnwarnung komme unerwartet und stelle eine negative Überraschung dar, kommentierten die Analysten der DZ Bank. Der überraschende Abgang von Kuka-Chef Till Reuter kam nicht gut an. Kuka gaben 4,7 Prozent nach. Rheinmetall gewannen 5,2 Prozent. Das Unternehmen prüft einen Einstieg bei der Rüstungsholding von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat das Kaufinteresse bei deutschen Aktien nach Börsenschluss klar überwogen. Das galt aber nicht für Gigaset, deren Papiere in der Spitze 30 Prozent tiefer gestellt wurden. "Aktuell reduziert sich das Minus auf 20 Prozent", sagte der Händler. Gigaset hatte am Abend mitgeteilt, das in Aussicht gestellte Umsatzziel dieses Jahr wohl nicht zu erreichen.

USA / WALL STREET

Fest - Gehoben wurde die Stimmung unter anderem von sich erholenden Ölpreisen. Dazu gesellten sich vorsichtige Hoffnungen, der leidige Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte auf dem bevorstehenden G20-Treffen Ende des Monats in Argentinien etwas entschärft werden. Im Fokus stand der nationale Konsum, der den Löwenanteil zum US-BIP beisteuert. Die Rabattschlachten am "Black Friday" und nun am "Cyber Monday" bestimmten die Schlagzeilen. Der Kundenverkehr am "Black Friday" hatte 9 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen, allerdings ist auch in den USA der Trend zu Digitalkäufen immer unverkennbarer. Daher setzten Börsianer nun auf die Online-Umsätze. Die Einzelhandelserlöse im Web waren von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche um 26,4 Prozent gestiegen. Für den "Cyber Monday" wurden Erlössteigerungen von 18 Prozent vorausgesagt. Amazon legten um 5,3 Prozent zu. Alibaba gewannen 3,8 Prozent. Best Buy zogen um 2,9 Prozent an, Target um 2,8 Prozent, GameStop um 8,0 Prozent und American Eagle Outfitters um 5,5 Prozent. GM stiegen um 4,8 Prozent. Der Automobilhersteller will etwa 15 Prozent der Mitarbeiter in Nordamerika loswerden. Die Übernahme des US-Krankenversicherers Aetna durch die Apothekenkette CVS ist in trockenen Tüchern. CVS kletterten um 3,5 Prozent, Aetna um 2,3 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 2,5 Basispunkte auf 3,06 Prozent. Gegenwind für die Kurse kam von den etwas erholten Ölpreisen - und von den Entspannungszeichen im italienischen Fiskalstreit mit der EU. Im Vorfeld eines üppigen Neuangebots machten einige Akteure zudem dafür Platz.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:54 EUR/USD 1,1326 -0,0% 1,1331 1,1339 EUR/JPY 128,59 -0,1% 128,68 128,81 EUR/CHF 1,1313 +0,0% 1,1313 1,1321 EUR/GBR 0,8864 +0,3% 0,8841 0,8848 USD/JPY 113,54 -0,0% 113,57 113,57 GBP/USD 1,2772 -0,3% 1,2812 1,2815 Bitcoin BTC/USD 3.791,63 +1,5% 3.734,04 3.746,05

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 27, 2018 01:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.