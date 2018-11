Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien geht US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit weiter auf Konfrontationskurs. Er geht davon aus, dass er die Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent erhöhen werde. Trump bezeichnete es als "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte, die Erhöhung zurückzuhalten, akzeptieren werde. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Trump weiter, wenn die Verhandlungen nicht erfolgreich seien, werde er auch Zölle auf die übrigen chinesischen Importe erheben, die derzeit nicht zollpflichtig seien. "Wenn wir keinen Deal abschließen, dann werde ich die verbleibenden Waren von 267 Milliarden Dollar zusätzlich verzollen" - zu einem Zollsatz von entweder 10 oder 25 Prozent. Chinesische Vertreter hatten mitgeteilt, ihre Priorität bei dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping bestehe darin, die USA davon zu überzeugen, die geplante Erhöhung der Zölle auf China-Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf dann 25 Prozent auszusetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 135,8 zuvor: 137,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.665,80 -0,15% Nikkei-225 21.952,40 +0,64% Hang-Seng-Index 26.298,43 -0,29% Kospi 2.076,55 -0,31% Shanghai-Composite 2.572,12 -0,14% S&P/ASX 200 5.728,30 +1,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach einem guten Wochenstart auch am Dienstag mehrheitlich fester. Auch neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China belasten das Sentiment nicht. Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien geht der US-Präsident im Handelsstreit weiter auf Konfrontationskurs. Marktteilnehmer raten dazu, die Trump-Bemerkungen nicht überzubewerten. Hierbei handele es sich wahrscheinlich lediglich um "Verhandlungstaktik" im Vorfeld des G20-Gipfels, hieß es. Neben Schanghai behauptet auch die Börse in Hongkong ihre Vortagesgewinne. Der Hang-Seng-Index konnte sich von anfänglichen Abgaben wieder erholen. In Taiwan reagieren Apple-Zulieferer auf die Trump-Aussagen uneinheitlich: Foxconn reduzieren sich um 1,7 Prozent, Largan steigen um 1,3 Prozent, auch Pegatron legen um 1,2 Prozent zu. In Japan schloss der Nikkei-225 etwas fester, gestützt von Gewinnen bei den Versicherungs- und Energiewerten.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Apple ist nach der Schlussglocke auf Nasdaq.com am Montag um 2,1 Prozent auf 170,93 Dollar gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Importzöllen auf in China produzierte Produkte von Apple - wie dem iPhone - gedroht hat. Bisher waren diese von den Sonderabgaben ausgenommen. United Technologies stiegen um 1,6 Prozent auf 129,99 Dollar. Medienberichten zufolge will sich der Konzern in drei unabhängige Unternehmen aufspalten, nachdem die chinesischen Behörden die Übernahme von Rockwell Collins abgesegnet haben. Die Aktien von Rockwell erhöhten sich um 0,8 Prozent. Für Bristol-Myers Squibb ging um 2,3 Prozent auf 51,51 Dollar nach unten. Der Pharmakonzern hatte von einer fehlgeschlagenen klinischen Studie für die kombinierte Anwendung der beiden Medikamente Opdivo und Yervoy zur Behandlung von Lungenkrebs berichtet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.640,24 1,46 354,29 -0,32 S&P-500 2.673,45 1,55 40,89 -0,01 Nasdaq-Comp. 7.081,85 2,06 142,87 2,59 Nasdaq-100 6.678,34 2,31 150,99 4,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 850 Mio 438 Mio (wegen verkürzter Sitzung am Freitag Umsätze nicht vergleichbar) Gewinner 1.900 1.302 Verlierer 1.092 1.612 Unverändert 83 84

Fest - Gehoben wurde die Stimmung unter anderem von sich erholenden Ölpreisen. Dazu gesellten sich vorsichtige Hoffnungen, der leidige Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte auf dem bevorstehenden G20-Treffen Ende des Monats in Argentinien etwas entschärft werden. Im Fokus stand der nationale Konsum, der den Löwenanteil zum US-BIP beisteuert. Die Rabattschlachten am "Black Friday" und nun am "Cyber Monday" bestimmten die Schlagzeilen. Der Kundenverkehr am "Black Friday" hatte 9 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen, allerdings ist auch in den USA der Trend zu Digitalkäufen immer unverkennbarer. Daher setzten Börsianer nun auf die Online-Umsätze. Die Einzelhandelserlöse im Web waren von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche um 26,4 Prozent gestiegen. Für den "Cyber Monday" wurden Erlössteigerungen von 18 Prozent vorausgesagt. Amazon legten um 5,3 Prozent zu. Alibaba gewannen 3,8 Prozent. Best Buy zogen um 2,9 Prozent an, Target um 2,8 Prozent, GameStop um 8,0 Prozent und American Eagle Outfitters um 5,5 Prozent. GM stiegen um 4,8 Prozent. Der Automobilhersteller will etwa 15 Prozent der Mitarbeiter in Nordamerika loswerden. Die Übernahme des US-Krankenversicherers Aetna durch die Apothekenkette CVS ist in trockenen Tüchern. CVS kletterten um 3,5 Prozent, Aetna um 2,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 0,4 2,82 161,8 5 Jahre 2,89 1,7 2,87 96,6 7 Jahre 2,98 1,9 2,96 72,8 10 Jahre 3,06 2,4 3,04 61,8 30 Jahre 3,32 1,3 3,30 25,1

Anleihen waren angesichts der Entspannung bei Aktien nicht gefragt, die Kurse sanken. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 2,5 Basispunkte auf 3,06 Prozent. Gegenwind für die Kurse kam von den etwas erholten Ölpreisen - und von den Entspannungszeichen im italienischen Fiskalstreit mit der EU. Daneben verwiesen Händler auf die Emissionen von US-Anleihen und kurzfristigen Geldmarktpapieren im Gesamtvolumen von 119 Milliarden Dollar in den kommenden Tagen. Im Vorfeld machten einige Akteure dafür Platz in den Portfolios.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1330 -0,0% 1,1331 1,1362 -5,7% EUR/JPY 128,62 -0,1% 128,68 128,64 -4,9% EUR/GBP 0,8868 +0,3% 0,8841 0,8861 -0,3% GBP/USD 1,2781 -0,2% 1,2812 1,2824 -5,5% USD/JPY 113,53 -0,0% 113,57 113,26 +0,8% USD/KRW 1129,65 -0,0% 1130,00 1128,03 +5,8% USD/CNY 6,9528 +0,2% 6,9408 6,9382 +6,9% USD/CNH 6,9487 -0,0% 6,9507 6,9326 +6,7% USD/HKD 7,8236 +0,0% 7,8231 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7234 +0,2% 0,7218 0,7265 -7,5% NZD/USD 0,6779 +0,1% 0,6770 0,6802 -4,5% Bitcoin BTC/USD 3.792,71 +1,6% 3.734,04 4.045,33 -72,2%

Das Pfund reagierte anfänglich leicht positiv auf den von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligten Vertrag zum Austritt Großbritanniens aus dem Staatenverbund. Nach Einschätzung von Marktexperten war die gedämpfte Reaktion der Unsicherheit darüber geschuldet, ob das britische Parlament dem Brexit-Deal zustimmen werde. Das Pfund kostete zuletzt 1,281 Dollar und damit wie soviel wie am Freitag. Auch der Euro gab seine zwischenzeitlichen Aufschläge mit den Entspannungssignalen im italienischen Fiskalstreit wieder ab. EZB-Präsident Mario Draghi und sein Chefvolkswirt Peter Praet hatten sich drei Wochen vor der nächsten EZB-Ratssitzung sehr zurückhaltend zu den Wachstumsaussichten des Euroraums geäußert. Der ICE-Dollarindex gewann 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,23 51,63 -0,8% -0,40 -11,3% Brent/ICE 60,26 60,48 -0,4% -0,22 -4,7%

Die Erdölpreise machten den höchsten Satz seit acht Wochen. Brent verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 60,48 Dollar, WTI um 2,4 Prozent auf 51,63 Dollar. Bei der Bewegung dürfte es sich aber um kaum mehr als eine pure Reaktion auf den Ausverkauf vom Freitag gehandelt haben, hieß es. Allerdings nährten Berichte über ein saudisch-russisches Treffen im Wochenverlauf die Spekulationen über Förderkürzungen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,61 1.222,27 -0,1% -1,66 -6,3% Silber (Spot) 14,21 14,22 -0,0% -0,00 -16,1% Platin (Spot) 842,05 844,00 -0,2% -1,95 -9,4% Kupfer-Future 2,73 2,76 -0,8% -0,02 -18,4%

Der zulegende Dollar, steigende Aktienkurse und die Hoffnung auf eine Einigung im italienischen Fiskalstreit bremsten den Goldpreis. Die Feinunze verharrte im späten Geschäft bei 1.223 Dollar. Die Analysten von Goldman Sachs rechneten mittelfristig allerdings mit anziehenden Goldpreisen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++

RUSSLAND / UKRAINE I

