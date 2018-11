Deutsche Telekom: US-Tochter treibt Geschäft

Nach einer erneuten Prognoseanhebung hat die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) ein Jahreshoch markiert - ein guter Einstiegszeitpunkt in eine neue Express Aktienanleihe Protect von UniCredit.

Die Deutsche Telekom hat zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) angehoben. Es soll 2018 nun auf Basis der Wechselkurse von vergangenem Jahr 23,6 Mrd. Euro erreichen. Das sind 0,2 Mrd. Euro mehr als bisher veranschlagt. Grund ist das florierende Geschäft der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US, die zuvor ebenfalls ihre Prognose angehoben hatte. In den USA gewinnt der Konzern weiterhin viele Kunden und verdient immer mehr, aber auch in den anderen Regionen lief es besser: "Es geht in allen Bereichen bergauf", sagte Telekom-Chef Tim Höttges.

Den vollständigen Artikel lesen ...