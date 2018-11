Die Abwärtsbewegung des Bitcoin hält weiter an. Der Kurs der größten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Wochenende unter die Marke von 4.000 Dollar und erreichte mit 3.474 Dollar den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Am Montagnachmittag kostet ein Bitcoin im volatilen Handel wieder knapp 4.000 Dollar. Mitte November mussten Anleger für die Kryptowährung noch rund 6.300 Dollar auf den Tisch legen, vor knapp einem Jahr notierte der Preis bei über 16.000 Dollar. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...