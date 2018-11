Der Austritt Großbritanniens aus der EU beschäftigt die Aktienmärkte wohl auch in den nächsten Tagen. Denn nach der Zustimmung der EU-Staaten am Wochenende zum Brexit-Vertrag kommt es jetzt auf die Zustimmung des britischen Parlaments an. Und die ist aktuell weiterhin unsicher. Somit begleitet die Gefahr eines chaotischen Brexits am 29. März 2019 die Börsianer auch in der neuen Woche und könnte für Abwärtsdruck sorgen. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...