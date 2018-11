Lipotherm Booste Les Ventes de Vêtements Réducteurs Minceur

BARCELONA, Spain, November 27, 2018 /PRNewswire/ --

Anaissa lance sur le marché Lipotherm, spécialistes en vêtements à fil intelligent qui réduisent la cellulite et améliorent le rendement sportif

Les leggings amincissants, les gaines sculptantes et la lingerie minceur sont le dernier cri en cosmétique minceur. Chez Lipotherm, ce type de vêtements est fabriqué avec la fibre Emana, qui offre confort et bien-être, ainsi qu'une amélioration du rendement sportif en réduisant la fatigue musculaire.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788896/Lipotherm.jpg )



Anaissa lance Lipotherm, une marque espagnole Premium leader du marché des gaines amincissants et des leggings raffermissantes qui utilise la science et la technologie pour offrir à la mode le plus grand confort. De plus, elle compte 50 ans d'expérience en mode intérieure de la main d'Anaissa. Lors de la dernière décennie, la marque s'est spécialisée dans les gaines minceur et les vêtements techniques de sport, avec une présence importante dans la vente en ligne.

«Tous les vêtements que propose Lipotherm sur le marché sont légers et ergonomiques, et présentent des points de plus grande transpiration dans les zones où nous suons le plus. En outre, ils sont fabriqués avec la fibre Emana qui aide à réduire la cellulite et ils favorisent la microcirculation et la thermorégulation du corps, en évitant la transpiration propre à d'autres gaines ou vêtements de compression. Grâce aux minéraux bioactifs dans l'ADN du fil, Lipotherm Emana transforme la chaleur du corps humain en rayons infrarouges lointains et les rend au corps, stimulant ainsi la microcirculation du sang, réduisant l'apparence de la cellulite et améliorant le rendement sportif. Après un emploi de 6 heures par jour pendant 30 jours, en plus d'une alimentation équilibrée et d'un peu d'exercice quotidien, des résultats incroyables sont obtenus. Emana est une technologie brevetée et scientifiquement testée, moyennant des protocoles internationaux réalisés par des laboratoires et instituts indépendants.

Les leggings et les mailles techniques sportives ne sont pas en reste puisqu'elles présentent de modernes designs à ceinture haute et ne sont plus utilisées seulement pour aller au gymnase, elles sont devenues un outfit casual pour tous les jours.

Les vêtements minceur les plus demandés en Espagne sont les gaines sculptantes, les gaines réductrices post-accouchement, le t-shirt et la ceinture réductrice ventre plat pour homme et les leggings «

amincissant deux fois plus rapide tandis que vous vous reposez ». Car bien dormir aide à perdre du poids. Pendant le sommeil, quand l'organisme est détendu, de nombreux processus métaboliques se développent mieux et plus vite. Ils peuvent être achetés en ligne sur.

