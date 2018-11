InCity Immobilien AG: INCITY SCHLIESST PLATZIERUNG DER 1. TRANCHE DER ANLEIHE 2018/2023 ERFOLGREICH AB DGAP-News: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe InCity Immobilien AG: INCITY SCHLIESST PLATZIERUNG DER 1. TRANCHE DER ANLEIHE 2018/2023 ERFOLGREICH AB 27.11.2018 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INCITY SCHLIESST PLATZIERUNG DER 1. TRANCHE DER ANLEIHE 2018/2023 ERFOLGREICH AB * Zielvolumen von EUR 20 Mio. erreicht Frankfurt am Main, 27. November 2018. Die InCity Immobilien AG hat die Platzierung der ersten Tranche ihrer Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBF82) erfolgreich abgeschlossen und das Zielvolumen von EUR 20 Mio. erreicht. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei Investoren im In- und Ausland platziert. Eine kurzfristige Aufstockung der Anleihe ist vorerst nicht geplant. Die Anleihe soll ab 3. Dezember 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Quotation Board (Open Market) einbezogen werden. Die Transaktion wurde begleitet von der MAINFIRST BANK AG. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main www.incity.ag Presse Thomas Luber Tel.: +49 (0)69 7191889 66 presse@incity.ag Investor Relations Helge H. Hehl, CFA Tel.: +49 (0)69 7191889 55 ir@incity.ag Über die InCity Immobilien AG Als multidisziplinäres Immobilienunternehmen ist die InCity Immobilien AG (nachfolgend InCity AG) im Bereich Aufbau und Wertsteigerung von Immobilien, im Asset Management und in der Projektentwicklung tätig. Für das Bestandsportfolio fokussiert sich die InCity AG auf die Immobilienmärkte der beiden Metropolen Berlin und Frankfurt am Main und verfolgt bei ihren Investments eine nachhaltige Strategie. Entscheidend sind die jeweilige Lage und Objektqualität sowie die langfristige Wertstabilität. Entsprechend setzt sich das Bestandsportfolio aus hochwertigen und wertstabilen Core-Immobilien in Berlin sowie Objekten in nachhaltig attraktiven Lagen Frankfurts zwischen EUR 5 Mio. und EUR 50 Mio. zusammen. Zudem werden von der InCity AG umfassende und individuell ausgestaltete Asset-Management-Mandate für Dritte, angepasst an das jeweilige Objekt oder Portfolio übernommen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag 27.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749939 27.11.2018 ISIN DE000A0HNF96 AXC0069 2018-11-27/09:15