Die Allianz ist Dienstleister für etwa 88 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Nach eigenen Angaben ist man der weltweit führende Anbieter in der Schaden- und Unfallversicherung und zählt zu den Top fünf im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Die Allianz gehört zudem zu den größten Vermögensverwaltern weltweit, die Kundengelder mit der Hilfe von aktiven Anlagestrategien verwalten. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres steigerte die Allianz ihren Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,9 Prozent auf 30,5 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis wuchs überproportional dazu um 20,6 Prozent auf 3,0 Mrd. Euro. Den größten Anteil an diesem Ergebniszuwachs hatte das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft.

Ausblick bestätigt

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere Ziele erreichen werden", so Vorstandschef Oliver Bäte. In diesem Zusammenhang bestätigte die Allianz den Ausblick für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...