Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) hat in den ersten neun Monaten 2018 einen Umsatz von 221 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 196 Millionen Euro) und damit um Fremdwährungseffekte bereinigt eine Steigerung von 18% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht. Auch inklusive der Fremdwährungseffekte lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 mit 13% gegenüber den ersten neun Monaten 2017 deutlich über dem Vorjahr. Im 3. Quartal 2018 verdoppelte sich das fremdwährungsbereinigte Umsatzwachstum auf 16%, nach 8% Wachstum im 2. Quartal 2018. In einem herausfordernden Umfeld konnte home24 Marktanteile gegenüber dem Wettbewerb gewinnen. Ähnlich wie das 2. Quartal wurde auch die Nachfrage im 3. Quartal 2018 durch das außergewöhnlich heiße Wetter in Kontinentaleuropa beeinträchtigt. Dieser wetterbedingte Nachfrageeffekt spiegelt sich noch deutlicher in den Geschäftszahlen der Branche wider, im Offline-Bereich teilweise mit zweistelligen Verlusten. Das Geschäft in Brasilien, das nicht durch Wetter beeinflusst war, zeigte bei einer währungsbereinigten Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten 2018 von 45% gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine konsistent erfreuliche Performance und erreichte ein positives bereinigtes EBITDA. Inklusive des ungünstigen Währungseffekts lag das Umsatzwachstum bei starken 19%. home24 hat im zurückliegenden Quartal ...

