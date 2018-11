Der EUR/USD kämpft in der 1. Wochenhälfte weiterhin um eine Richtung und so notiert er in der Nähe der 1,1320, bzw. dem Wochentief. EUR/USD schaut auf Brexit, Fed Rede Die Stimmung gegenüber der Europäischen Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche negativ und so sieht es am Dienstag nach einem weiteren Test der 1,1300 aus. Die Unsicherheit gegenüber ...

