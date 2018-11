Tief durchatmen! An den Aktienmärkten überwiegt in der laufenden Woche die Hoffnung - darauf, dass sich die Italiener mit der EU-Kommision, der US-Präsident mit Chinas Staatschef Xi Jinping und die Engländer untereinander einigen. Der Stimmungsumschwung hat an der Wall Street am Vortag zu massiven Kursgewinnen auf breiter Front geführt - alles FAANG-Werte beendeten den Tag im Plus - und auch im DAX stehen die Vorzeichen auf grün. Alle weiteren News sehen Sie im Video.

