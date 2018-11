Eieiei. Mit den Ölpreisen ging es in den vergangenen Handelstagen ordentlich bergab. Das Barrel Brent notierte zum Ende der letzten Handelswoche auf einem neuen Jahrestief bei unter 60 US-Dollar. Die Leichtsorte WTI konnte sich dieser Marktentwicklung natürlich ebenfalls nicht entziehen und fiel auf knapp über 50 US-Dollar je Barrel. Mitsamt den Ölpreisen litten natürlich auch die Notierungen beliebter Öl- und Dividendenaktien wie Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517), die in den vergangenen Handelswochen ebenfalls deutlich korrigierten. Doch könnte sich allmählich ein hoffnungsvoller Lichtstreif am Ende des dunklen Korridors abzeichnen. Denn Anfang Dezember wird ein wichtiges Treffen ...

