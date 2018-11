In den vergangen Wochen erlebten die Ölpreise eine Talfahrt. Im frühen Handel am Dienstag halten sich die Verluste jedoch in Grenzen.

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Im Vergleich zur Talfahrt in den vergangenen Wochen halten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,12 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 ...

