Der deutsche Leitindex kann seine hohen Gewinne des Vortages verteidigen. Die erneute Drohung von US-Präsident Trump in Sachen Handelsstreit interessiert den Markt weniger.

Wieviel Spielraum hat der Dax auf seinem Erholungskurs noch nach oben? Nach einem neuen Jahrestief in der vergangenen Woche und zwei Handelstagen mit Kursgewinnen notiert das deutsche Börsenbarometer zur Eröffnung am heutigen Dienstag praktisch unverändert. Der Leitindex notiert 0,1 Prozent im Plus bei 11.361 Zählern.

Der deutsche Leitindex startete am Montag mit einem Plus von 1,45 Prozent und 11.354 Zählern fulminant in die Handelswoche. Noch Anfang vergangener Woche war die Frankfurter Benchmark mit 11.009 Zählern auf ein neues Jahrestief gerutscht.

Die meisten Experten sind sich einig. "Der weitere Weg nach oben ist steinig", urteilen die Analysten der Helaba. Auch die Börsenstimmung spricht gegen eine längerfristige Trendwende. "Viele Anleger glauben, dass die Korrektur in den letzten Zügen liegt", meint Börsenexperte Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. "Ich fürchte aber, diese Korrektur ist noch nicht beendet".

Der Grund für die gestrige Aufwärtsbewegung hat sechs Buchstaben: Italien. Die moderaten Töne von der rechtspopulistischen Regierung in Sachen Haushaltsdefizit treib nicht nur die Aktienmarkt nach oben, sondern ließ auch die Rendite 10-jähriger italienischer Papiere auf unter 3,30 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober fallen. Profiteure waren auch die Anleihen Spaniens und Portugals.

Entscheidend für die weitere Kursentwicklung ist das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping während des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) Ende dieser Woche. Noch gestern bezeichnete es Trump in einem Zeitungsinterview als "sehr unwahrscheinlich", auf die geplante Anhebung der Strafzölle zu verzichten. So dürften ab dem 1. Januar 2019 die Zölle für chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf 25 Prozent erhöht werden.

