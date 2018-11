TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich nach einem guten Wochenstart am Dienstag überwiegend mit weiteren Gewinnen gezeigt. Rückenwind kam von den US-Börsen, wo insbesondere Technologieaktien nach der schwachen Thanksgiving-Woche eine deutliche Erholung zeigten.

Neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China belasteten die Stimmung dagegen allenfalls leicht. Vier Tage vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen in Argentinien ging Trump im Handelsstreit auf Konfrontationskurs und kündigte an, die Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen. Er bezeichnete es als "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte, die Erhöhung zurückzuhalten, akzeptieren werde.

Zudem drohte Trump damit, auf in China produzierte Apple-Produkte wie das iPhone, Import-Zölle erheben zu wollen. Bisher waren diese von den Sonderabgaben ausgenommen.

Marktteilnehmer rieten dazu, die Trump-Bemerkungen nicht überzubewerten. Hierbei handele es sich wahrscheinlich lediglich um "Verhandlungstaktik" im Vorfeld des G20-Gipfels.

Die Börse in Schanghai notierte denn auch über weite Strecken fester. Technolgie-, Medien- und Telekomwerte legten dabei deutlicher zu.

Apple-Zulieferer uneinheitlich

Auch der HSI in Hongkong zeigte sich widerstandsfähig. Im frühen Handel hatte er nach den Trumpschen Drohungen noch 0,8 Prozent im Minus gelegen, machte die Verluste dann aber fast wieder wett. Das Index-Schwergewicht Tencent stützte mit einem Plus von 1,7 Prozent. CNOOC litten hingegen unter den weiterhin sehr volatilen Ölpreisen und gaben um 2,5 Prozent nach.

Einen Absturz um 16 Prozent erlebte die Aktie des Nudel- und Getränkeherstellers Tingyi. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal einen Umsatzeinbruch vermeldet.

In Taiwan reagierten die Kurse der Apple-Zulieferer auf die Trump-Aussagen uneinheitlich: Foxconn reduzierten sich um 0,7 Prozent, Largan und Pegatron stiegen um jeweils 1 Prozent. Das Index-Schwergewicht Taiwan Semiconductor gewann 0,5 Prozent hinzu. In Seoul legten Samsung um gut 1 Prozent zu.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 21.952 Punkte. Technologiewerte legten in der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft deutlich zu. Panasonic stiegen um 2,7 Prozent, Nintendo um 1,1 und Sony um 1,8 Prozent. Der Versicherungssektor legte um 2,6 Prozent zu, getrieben von leicht gestiegenen Renditen am Anleihemarkt.

Tagessieger waren Seoul und Sydney mit Gewinnen um 1 Prozent. Gestützt wurde der Index in Seoul vom Bausektor, der 3 Prozent zulegte. Nach oben ging es auch für Autoktien: Hyunday Motor erhöhten sich um 6,2 Prozent und Kia stiegen um 2,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.728,30 +1,00% -5,55% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.952,40 +0,64% -3,57% 07:00 Kospi (Seoul) 2.099,42 +0,79% -14,92% 07:00 Schanghai-Comp. 2.574,68 -0,04% -22,17% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.267,90 -0,41% -11,96% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.778,62 +0,14% -8,12% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.093,78 +0,01% -10,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.685,21 -0,99% -5,28% 10:00 BSE (Mumbai) 35.335,83 -0,05% +4,50% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1312 -0,2% 1,1331 1,1319 -5,9% EUR/JPY 128,44 -0,2% 128,68 128,57 -5,1% EUR/GBP 0,8868 +0,3% 0,8841 0,8868 -0,3% GBP/USD 1,2754 -0,5% 1,2812 1,2765 -5,7% USD/JPY 113,57 +0,0% 113,57 113,58 +0,9% USD/KRW 1129,67 -0,0% 1130,00 1129,69 +5,8% USD/CNY 6,9503 +0,1% 6,9408 6,9486 +6,8% USD/CNH 6,9463 -0,1% 6,9507 6,9468 +6,6% USD/HKD 7,8239 +0,0% 7,8231 7,8242 +0,1% AUD/USD 0,7233 +0,2% 0,7218 0,7236 -7,5% NZD/USD 0,6779 +0,1% 0,6770 0,6780 -4,5% Bitcoin BTC/USD 3.773,70 +1,1% 3.734,04 3.776,29 -72,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,32 51,63 -0,6% -0,31 -11,1% Brent/ICE 60,28 60,48 -0,3% -0,20 -4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,63 1.222,27 -0,1% -1,65 -6,3% Silber (Spot) 14,22 14,22 +0,0% +0,00 -16,1% Platin (Spot) 841,95 844,00 -0,2% -2,05 -9,4% Kupfer-Future 2,73 2,76 -0,9% -0,02 -18,5% ===

