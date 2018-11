Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-27 / 09:18 *Senvions Auftragsbuch in Indien übersteigt 1 GW * *Weiterer 300 MW-Auftrag von alfanar im zweiten Halbjahr 2018* *Hamburg: *Senvion hat mit alfanar einen bedingten 300 MW-Vertrag über die Lieferung und Installation von 131 Senvion 2.3M130-Turbinen für das Bhuj-Windprojekt unterzeichnet. alfanar ist einer der führenden Entwickler für erneuerbare Energie in Asien, Afrika und Europa. Das Windprojekt in Gujarat ist Teil der 5. Runde der Ausschreibung der Solar Energy Corporation von India Limited - einem Unternehmen des Ministry of New and Renewable Energy der indischen Regierung. Das Projekt enthält den gesamten EPC-Umfang und wird im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt. alfanar und Senvion unterzeichneten zudem einen umfassenden Betriebs- und Wartungsvertrag (O&M-Vertrag) über zehn Jahre. Bei Anschluss an das Stromnetz wird das Projekt ausreichend Strom erzeugen, um den Bedarf von fast 290.000 Haushalten zu decken. *David Hardy, Executive Director und CSO von Senvion,* sagt: "Wir freuen uns sehr über den weiteren Auftragsabschluss mit alfanar. Der Auftrag zeigt das Vertrauen von alfanar in das Produktportfolio von Senvion. Wir sind stolz, mit unseren Projekten das Ziel der indischen Regierung zu unterstützen, die Erneuerbare Energien-Infrastruktur bis 2022 auf 175 GW auszubauen." *Jamal M. Wadi, CEO von alfanar Energy*, sagt: "Wir setzen uns für den Ausbau regenerativer Energien ein, weil uns ihre Bedeutung für die Reduktion der globalen Erwärmung bewusst ist. Unsere Partnerschaft mit Senvion, einem führenden Unternehmen in der Windenergiebranche, hilft uns bei der Umsetzung dieses Nachhaltigkeitsziels. Wir arbeiten sehr gut zusammen und freuen uns darauf, diese langfristige Partnerschaft weiter fortzusetzen." *Wasim Mallouhi, VP - Growth & Strategy, alfanar, *ergänzt: "Unser Ziel ist es, ein zentraler Akteur auf dem indischen Windenergiemarkt zu werden, und es ist für uns entscheidend, dass die Fähigkeiten und die Expertise unserer Partner zu unseren Ambitionen passen. Wir glauben, dass Senvion über den gesamten Lebenszyklus hinweg Mehrwert generiert, sodass wir schnell bankfähige, rentable Windenergieprojekte aufbauen können." *Amit Kansal, CEO und Managing Director von Senvion India, *sagt: "Wir danken alfanar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dass wir mit alfanar ein so erfahrenes und führendes Unternehmen gewonnen haben, ist eine wichtige Bestätigung für Senvion. Wir freuen uns sehr, unsere Marktpräsenz in Indien mit einem so hoch angesehenen Partner weiter auszubauen." 2018 hat Senvion India insgesamt einen Turbinen-Auftragsbestand (fest und bedingt) von über 1 GW installierter Kapazität aufgebaut und zusätzlich Serviceverträge abgeschlossen. *Über Senvion:* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort - mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in Zory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.000 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.900 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Spanien, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Über alfanar:* Mit einem globalen Portfolio in den Bereichen PV, CSP, Wind-Technologie und Waste to Energy-Projekten mit einem Volumen von 1,7 GW, haben die laufenden Projekte von alfanar renewable and water projects einen Gesamtwert von USD 2 Mrd. Diese befinden sich in verschiedenen Phasen, einschließlich Entwicklung und financial closing. alfanar liefert weltweit schlüsselfertige Projekte für erneuerbare Stromerzeugungsprojekte in Großbritannien, Spanien, Indien und Ägypten. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Bereicherung der Wertschöpfungskette der Projektentwicklung, einschließlich Entwicklung, Finanzierung, Design, EPC, Prüfung und Inbetriebnahme sowie Betrieb und Wartung für konventionelle / erneuerbare / Wasserprojekte weltweit. Das breite Portfolio von alfanar umfasst die Entwicklung von Elektrogeräten, das Bauwesen, Ingenieurdienstleistungen und die Entwicklung erneuerbarer Projekte. *Vice President Capital Markets and Public Relations* Dhaval Vakil Tel.: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com *Senior Manager Corporate Communications* Katrin Rosendahl Tel.: +49 40 5555 090 3040 Mobil: +49 173 3687 185 E-Mail: katrin.rosendahl@senvion.com Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com

