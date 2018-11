Berenberg hebt Kursziel für die Lufthansa leicht an Deutlich korrigiert haben zuletzt die Aktie der Deutschen Lufthansa. In den letzten 6 Monaten ging es für die im DAX gelisteten Papiere 12% abwärts, in den letzten 12 Monaten sogar um über 25% auf aktuelle 21,38 Euro. Wenig Freude also für die Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...