von Peer Leugermann, Euro am SonntagVom 26. bis 28. November präsentieren sich in Frankfurt über 250 Unternehmen vor mehr als 1.000 Analysten und Investoren. Auch €uro am Sonntag wird vor Ort nach vielversprechenden Anlageideen Ausschau halten. Interessant dürfte etwa die Präsentation von PSI werden. Die Softwarefirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...