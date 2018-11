Zürich (ots) - Helsana und das Universitätsspital Basel haben sich

bei den Tarifen für die halbprivate und private Abteilung geeinigt.

Das neue Abrechnungsmodell weist die Mehrwerte der Zusatzversicherung

transparent aus und beinhaltet faire Preise. Damit sind die Kosten

für diese Aufenthalte im Universitätsspital Basel bei entsprechender

Versicherungsdeckung wieder voll gedeckt.



Die Verhandlungen zwischen Helsana und dem Universitätsspital

Basel über die Tarife für die halbprivate und private Abteilung waren

im Frühling 2018 gescheitert. Aus diesem Grund setzte Helsana

gegenüber dem Universitätsspital Basel ab dem 11. Juni 2018

Höchsttarife fest.



Inzwischen konnte eine Einigung erzielt werden: Das neue

Abrechnungsmodell weist nun gegenüber Helsana und ihren Kunden die

Mehrwerte der Zusatzversicherung transparent aus und beinhaltet faire

Preise. Unsere Hartnäckigkeit in den Verhandlungen hat sich somit

gelohnt.



Damit werden seit gestern, 26. November, die anfallenden Kosten

unserer Kunden bei einem halbprivaten oder privaten stationären

Spitalaufenthalt im Universitätsspital Basel bei entsprechender

Versicherungsdeckung wieder gemäss Versicherungsschutz übernommen.



