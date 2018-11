Leeds, England (ots/PRNewswire) -



HESCO, führender Hersteller für Design und Entwicklung von Abwehrprodukten und Perimetersicherheitslösungen fügen zu ihrer TERRABLOCK-Reihe ein weiteres Zugangskontrollprodukt gegen feindliche Fahrzeuge hinzu.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/789534/HESCO_Group_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/789535/HESCO_Rising_Arm_Barrier.jpg )



2017 führte Hesco TERRABLOCK ein, einen vollständigen oberflächenmontierten Perimeterzaun gegen das Eindringen von Fahrzeugen, der zur Sicherung kritischer Infrastrukturobjekte und städtischer Anlagen entwickelt wurde. Dieses Jahr kündigte Hesco auf der International Security Expo, Olympia London, die neue Schrankensperre TERRABLOCK RAB (Rising Arm Barrier) vor.



TERRABLOCK RAB wurde in Kalifornien einem Aufpralltest unterzogen. Das System wurde dabei in unter sechs Stunden aufgebaut, zusammen mit dem HESCO Energy Transfer System an HESCO erdgefüllte Einheiten. Die Sperre, für die keinerlei vorbereitende Bodenarbeiten erforderlich sind, stoppte einen 6800 kg schweren Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde (64 km/h). Die Sperre brachte das Fahrzeug nach 5 Metern vollständig zum Stehen. So wird sichergestellt, dass feindliche Folgefahrzeuge nicht auf das Gelände gelangen, indem sie um das Fahrzeug herum fahren. Der Balken blieb beim Aufprall vollständigt intakt.



Maggie Horritt, Technology and Production Development Manager bei Hesco und Entwicklerin dieser Sperre, verstand, dass der Bedarf nach einer Schrankensperre besteht, die alle Formen des unbefugten Zutritts verhindern kann.



"Die TERRABLOCK RAB verfügt über ein einzigartiges Design, das ein kontrolliertes Anheben an exponierten Orten ermöglicht und ein feindliches Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 40 Meilen/Stunden stoppen kann. Das manipulationssichere Design schützt den Sperrmechanismus vor feindlicher Sabotage. Zusammen mit HESCO-Sperren oder bereits installierten Systemen ermöglicht TERRABLOCK RAB den kontrollierten Zutritt ohne Kompromisse bei der Sicherheit.



Hesco bringt jahrzehntelange militärische Erfahrung in den zivilen Sicherheitsmarkt mit und versteht die sich ständig ändernden Bedrohungsstufen und den Bedarf nach einer schnellen Lösung, die Menschen und Einrichtungen schützt, wann immer und wo immer dies nötig ist.



Hesco-Vertreter stehen vom 28.-29. November während der International Security Expo, Olympia London, Stand G30, zur Verfügung.



Informationen zu Hesco



Hesco (http://www.hesco.com ) ist weltweiter Marktführer und Innovator in den Bereichen Verteidigung, Perimeterschutz und Sicherheitssysteme, einschließlich Verteidigungssperren, Flutsperren, schnelle Einsatzsysteme, Sicherheitsbunker und kugelsichere Schutzbekleidung



Hesco steht für Angriffsschutz und wird in der Branche aufgrund seines Einsatzes zum Schutz von Leben, Eigentum und der Umwelt geschätzt, wann immer und wo immer dies nötig ist.



OTS: Hesco Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119079.rss2



Pressekontakt: Presse-/Medienanfragen Ross Thompson Brand Marketing Director ross.thompson@hesco.com +44(0)113-248-6633