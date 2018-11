Zürich - Die Credit Suisse geht in ihrem Investment Outlook von einer fortgesetzten Outperformance von Aktien aus, da die Wirtschaft diversen Risiken standhalten und wachsen sollte.

Die Credit Suisse hat heute ihren Investment Outlook für 2019 veröffentlicht und prognostiziert darin ein anhaltendes globales Wirtschaftswachstum und moderate Inflation - trotz einiger Risiken. Der Schwerpunkt wird auf Vermögenswerten liegen. Diese profitieren von den Faktoren, die den Wirtschaftszyklus verlängern.

2018 kam es zu diversen Neugewichtungen. In den USA zogen die Zinsen an, was in erster Linie Schwellenländeranlagen belastete, während sich Aktien aus Industrieländern der Erwartung einer flacheren Ertragsentwicklung anpassten. Darüber hinaus setzte eine ganze Reihe politischer Risiken bestimmte Märkte unter Druck.

2019 dürfte das globale BIP-Wachstum gegenüber 3.3% im laufenden Jahr 2018 leicht auf 3.1% nachgeben. Dies ist hauptsächlich auf die nachlassenden geldpolitischen Anreize in den USA und die geldpolitische Straffung in den Schwellenländern (ohne China) zurückzuführen. Für China wird weiterhin ein robustes Wachstum von ca. 6% erwartet, da die Auswirkungen der Handelsspannungen durch geldpolitische Anreize ausgeglichen werden. Die Credit Suisse rechnet weiterhin mit moderater Inflation, wodurch sich das Risiko einer übermässigen geldpolitischen Straffung seitens der US-Notenbank (Fed) verringert. Dies ist ausserdem ein Anzeichen dafür, dass sich der USD stabiler entwickeln wird als 2018 und somit die Schwellenländer in ihren Bemühungen unterstützt, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

«2019 dürfte das Wachstum weiter anhalten, wenn auch auf einem leicht tieferen Niveau als in den vergangenen Jahren», sagte Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer bei der Credit Suisse. «Da das Wirtschaftswachstum und die Normalisierung der Geldpolitik in den Industrieländern weitergehen und kein unmittelbarer Konjunktureinbruch droht, rechnen wir damit, dass Risikoanlagen wie Aktien und Schwellenländeranleihen in Hartwährung 2019 wieder aufholen werden.»

Der diesjährige Investment Outlook greift ausserdem die Themen nachhaltige Anlagen und Impact Investing auf: Dieser Markt wächst rapide, da Anleger nach Alternativen ...

