Das Augenheilkunde-Unternehmen Alcon will ab dem Jahr 2020 eine Dividende an die Aktionäre zahlen, wie der Tochterkonzern von Novartis (ISIN: CH0012005267) am Dienstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages in New York mitteilte. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2023 eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich angestrebt. Aktuell liege diese im hohen Zehn-Prozent-Bereich. Es wird eine Bonitätsnote mit Investment Grade angepeilt. Alcon will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...