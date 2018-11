Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem EUR/CHF im September sein Jahrestief bei 1,12 markiert hatte, notiert das Währungspaar derzeit um 1,13, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl die Schweizerische Notenbank (SNB) den Franken als "hoch bewertet" sehe, seien - zumindest beim Blick auf die Devisenreserven - noch keine dringenden Maßnahmen seitens der SNB zur Schwächung des Franken zu erkennen. Diese "Entspanntheit" der Währungshüter sei vermutlich auf die sich im Zielband der SNB befindliche Inflation zurückzuführen. Dementsprechend sei nicht auszuschließen, dass das Währungspaar - im Falle wachsender "Euro-Unsicherheiten" - seine Tiefststände bei 1,1200 werde antesten können. Bei anhaltender Franken-Stärke würde sich der Inflationstrend jedoch eintrüben, weshalb die Währungshüter wohl nicht vor jenen der EZB an der Zinsschraube drehen würden. Solange eine EZB-Zinswende Ende 2019 im Rahmen des Möglichen erscheine, sollte es zu keinen nachhaltigen Franken-Anstiegen kommen. (27.11.2018/alc/a/a) ...

