Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt wurde zum Wochenstart von Nachrichten in Italien dominiert, so die Analysten der Helaba.Die Regierung in Rom signalisiere im Haushaltsstreit Kompromissbereitschaft und wolle das Defizitziel für 2019 von 2,4% auf 2,1% senken. Dementsprechend habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unter Abgabedruck gestanden und im Tagestief bei 160,64 notiert. Das technische Bild im Tages- und Wochenchart sei konstruktiv. Der nachlassende Schwung des MACD sowie des Kursmomentums auf Tagesbasis würden den Optimismus jedoch dämpfen. Erste Unterstützungsmarken würden die Analysten im Bereich 160,48/64 und 160,27 lokalisieren. An letzterer Marke verlaufe heute auch die 21-Tagelinie. Auf Hürden stoße der Bund-Future bei 161,04 und am 14-Wochenhoch bei 161,19, welches Ende letzter Woche markiert worden sei. Darüber liege das Kontrakthoch bei 161,33. Die Trading-Range liege zwischen 160,48 und 161,19. ...

