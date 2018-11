Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte Zinsanhebung der Bank of Canada ist erst am 24. Oktober erfolgt und schon muss mit dem nächsten Zinsschritt gerechnet werden, so die Analysen der Nord LB.Zwar könnten die Notenbanker Anfang Dezember noch einmal abwarten, doch wohl spätestens im Januar dürfte der Leitzins auf dann 2,00% angehoben werden. Die zuletzt recht "hawkishen" Kommentare aus Ottawa würden darauf hindeuten. So habe Notenbankpräsident Stephen Poloz davon gesprochen, dass in einer gesunden Volkswirtschaft grundsätzlich höhere Zinsen notwendig seien. Mit einem erneuten Handeln noch im 1. Quartal sollte also gerechnet werden. Als ein weiteres Argument für einen Zinsschritt könne die zurückgegangene Verunsicherung nach den erfolgreichen Verhandlungen um die NAFTA aufgeführt werden. Mit dem Ergebnis einer neuen Handelszone unter dem Titel "USMCA" sei schließlich ein Handelsstreit mit neuen Zöllen abgewendet worden. Die Analysen der Nord LB hatten mit einem Kompromiss in letzter Minute gerechnet, so dass sie ihre Wachstumsprognosen für Kanada nicht anpassen mussten. Einzig die geldpolitische Straffung der BoC werde nun doch zügiger vorgenommen. ...

