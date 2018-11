Trump erhöht Druck vor Treffen mit Jinping Ölmarkt kämpft weiter um Erholung EURUSD mit Abwärtspotenzial ifo-Index trübt Hoffnung auf DE30-Rallye

Donald Trump erhöht vier Tage vor seinem wichtigen Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim G20-Gipfel im argentinischen Buenos Aires den Druck. Für die Märkte ist dies keinesfalls eine gute Nachricht, doch wirklich überraschen dürfte die harte Haltung gegen China nicht. Am Montag sagte der US-Präsident in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass ein Stopp weiterer Zölle "sehr unwahrscheinlich" sei. Gemeint sind höhere Strafzölle (Erhöhung von 10% auf 25%) auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD sowie Zollerhebungen auf die restlichen chinesischen Exporte (insgesamt über 500 Mrd. USD). "Das einzige Abkommen wäre, dass China sein Land für den Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten öffnet", hieß es. Der marktbreite S&P 500 schloss am vergangenen Freitag 10,2% (Korrektur) unterhalb seines Allzeithochs und ließ nichts Gutes ...

