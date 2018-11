Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO Cloud Mashery bietet API-Listings im AWS Marketplace(press1) - Mit der neuen Funktion gehört TIBCO Cloud Mashery einmal mehrzu den Pionieren seiner BrancheMünchen, 26. November, 2018 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,stärkt seine TIBCO Cloud Mashery(R) [2]-Plattform im Amazon WebServices (AWS) Marketplace. Das neue API Listing ermöglicht den Mashery(R)-Kunden die nahtlose Veröffentlichung und Verwaltung ihrer APIs, indemöffentlich verfügbare APIs im AWS Marketplace aufgeführt werden."Im digitalen Zeitalter wird Unternehmenswert ganz anders generiert undrealisiert als früher. APIs sind wichtige Instrumente, wenn es darum geht,Waren und Dienstleistungen im Web zu vertreiben bzw. Plattform-basierteGeschäftsmodelle umzusetzen", so Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice PresidentProduct Management Strategy von TIBCO. "AWS Marketplace bietet eine idealeUmgebung für API-Anbieter und API-Konsumenten. Dadurch entstehen vermehrtMarktpotentiale, Wertschöpfungsketten ohne zwischengeschaltete Händler undeine neue Form der digitalen Ökonomie."Zusätzlich zu den API Listings steht auch die TIBCO Cloud MasheryPlattform selbst im AWS Marketplace als Service zur Verfügung. Diecloudnative Plattform für das vollständige API-Lifecycle-Managementbeschleunigt damit den digitalen Wandel von Unternehmen und ist über einenkomfortablen SaaS-Beschaffungsweg verfügbar.Erst kürzlich wurde TIBCO Cloud Mashery, ein integraler Bestandteil derTIBCO(R) Connected Intelligence Cloud [3] Plattform, von einemrenommierten Analystenhaus für seine hohe Benutzerfreundlichkeit,umfassende Funktionalität und weltweite Kundenbasis ausgezeichnet. DieMashery-Plattform kann im AWS Marketplace abonniert werden, die Abrechnungdes SaaS-Vertrags erfolgt dabei direkt über AWS."Durch die Bereitstellung von API-Listings und der TIBCO Cloud MasheryPlattform in unserem Marketplace erhalten die Unternehmen eine cloudnativeAPI-Plattform, mit der sie nahezu alle Arten von APIs managen können,selbstverständlich auch die im AWS Marketplace", ergänzt Garth Fort,Director AWS Marketplace Catalog Services von Amazon Web Services. "APIssind von zentraler Bedeutung für die digitale Transformation. Wir freuenuns, als Partner von TIBCO dazu beizutragen, dass Unternehmen undEntwickler ihre cloudnativen Apps künftig noch schneller und effektivererstellen können. Das neue Cloud-Angebot erreicht mehr als 200.000 Nutzerdes AWS Marketplace."Die Kunden von TIBCO Cloud Mashery können ihre APIs ab sofort als Listingim AWS Marketplace veröffentlichen. Die Abrechnung erfolgt direkt über dasAWS-Konto des API-Konsumenten, während Publishing und Management der APIsnativ auf der Mashery-Plattform stattfinden. TIBCO Cloud Mashery gehört zuden ersten API-Plattformen mit diesem Angebot im AWS Marketplace."Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir unsere APIs nun als Listings imAWS Marketplace präsentieren können", kommentiert Guido van Til, VicePresident Digital Strategy von Air France-KLM. "Es gehört zu unsererMarkenstrategie, dass wir den Kunden unsere Produkte und Dienstleistungenüberall auf der Welt nahtlos bereitstellen. Indem wir der globalenEntwickler-Community unsere öffentlichen und Partner-APIs im AWSMarketplace zugänglich machen, untermauern wir diese Strategie und stärkenunser Business."Wenn Sie sich weiter informieren oder TIBCO Cloud Mashery im AWSMarketplace abonnieren wollen, können Sie das API-Listing hier [4] abrufen.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/www.tibco.com.###TIBCO, TIBCO Cloud, Mashery und das TIBCO Logo sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrerTochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderenProdukt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genanntwerden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweckder Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSusanne Leisten/ Tobias JostEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

