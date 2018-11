New York (www.aktiencheck.de) - In den nächsten Jahren werden die Schwellenländer, angetrieben von China als Teil einer neuen multipolaren Weltordnung, zum wichtigsten Wachstumsmotor der Weltwirtschaft avancieren, so die Experten von Neuberger Berman. Die zunehmende Volatilität von traditionell risikoarmen Fixed-Income-Anleihen in den Industrieländern bewege Investoren zum Umdenken und die ohnehin leicht willkürliche Unterscheidung zwischen Industrie- und Schwellenländer löse sich zunehmend auf. ...

