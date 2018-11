An den deutschen Hochschulen sind seit Beginn dieses Wintersemester so viele Studierende eingeschrieben wie hierzulande niemals zuvor. Die Zahl nähert sich in großen Schritten der Drei-Millionen-Marke.

Im Wintersemester 2018/2019 sind so viele Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit und bezieht sich auf erste vorläufige Ergebnisse. Demnach waren 2.867.500 Studenten im laufenden Semester immatrikuliert - das sind 0,8 Prozent ...

