KWS Saat: Lohnt sich das Warten?

Im Fall des Saatgutherstellers KWS Saat (WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007) müssen sich Anleger etwas gedulden. Das Hauptgeschäft findet im dritten Quartal (Januar bis März) statt. Trotzdem ist auch der Blick auf den Auftakt in das Geschäftsjahr 2018/19 nicht uninteressant.

Zwischen Juli und September hat KWS Saat seine Umsätze leicht um 4,0 Prozent auf 141,4 Mio. Euro ausgeweitet. Bei konstanten Wechselkursen hätte sich dagegen ein satter Anstieg um 18,6 Prozent auf 161,3 Mio. Euro ergeben. Die Währungseffekte machten sich zum Beispiel in rückläufigen Maisumsätzen in Südamerika bemerkbar. In Europa lief es im Roggensaatgutgeschäft gut.

Den vollständigen Artikel lesen ...