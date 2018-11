Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-27 / 09:58 *Die Rentablo GmbH hat ihren Maßstäbe setzenden kostenlosen Finanzmanager einem umfassenden Relaunch unterzogen. Eine stark verbesserte Benutzerführung und weitere Finanztools gehen mit einem freundlichen, modernen Design einher, das bei den Nutzern sehr gut ankommt.* "Mit dem kostenlosen Rentablo Finanzmanager gewinnen Sparer und Anleger endlich die vollkommene Übersicht über ihre eigenen Anlagen, Konten, Kredite und Sachwerte," kommentiert Dr. Wolfram Stacklies, der als CTO für die Plattform verantwortlich zeichnet. "Die mühselige und aufwändige Verwaltung mit Excel-Tabellen gehört damit der Vergangenheit an". Das Leistungsspektrum des Rentablo Finanzmanagers ist umfangreich: *Sekundenschnelle Aggregation von Konten und Depots* Konten und Depots von fast allen deutschen und österreichischen Banken und Brokern können jeweils in wenigen Sekunden importiert werden. Hierdurch werden alle Vermögenswerte zusammengefasst und sind so im Blick. Das gesamte Portfolio kann mit leistungsfähigen Tools ausgewertet und visualisiert werden. Auf diese Weise wird transparent, ob die gewählte Anlagestrategie die gewünschte Rendite erzielt. *Cashflow-Analyzer für die täglichen Ausgaben* Der deutlich verbesserte Cashflow-Analyzer dient dazu, tägliche Ausgaben zu verwalten. Alle Kategorien können in Detailansichten aufgegliedert werden, wobei Transaktionen zwischen Konten zuverlässig erkannt und herausgerechnet werden. Ebenso werden regelmäßige Verpflichtungen erkannt und können bei Bedarf mit einem Kündigungsalarm versehen werden. Versicherungen werden automatisch in einen übersichtlichen digitalen Versicherungsordner gruppiert. Jährliche Beitragssteigerungen werden so umgehend ersichtlich. *Endlich klare Sicht bei den Dividenden* Mit der Depotanalyse weist der Rentablo Finanzmanager detaillierte Werte zu erzielten Gewinnen und Nebenkosten aus. Dividendenerträge werden hierbei gesondert ausgewertet und auch langfristige Prognosen werden ermöglicht. So gewinnen Anleger Einblick über ihre aktuellen, historischen und zukünftigen Dividendenerträge pro Jahr, Monat und Position; neue Dividenden pflegt Rentablo automatisch ein. *Begeisterte Nutzer* Die ersten Reaktionen aus der über 6.000 Nutzer starken Rentablo-Community sind ausgesprochen positiv. So kommentiert Rentablo-Nutzer Heiko H.: "Top Internetauftritt !! Noch keine Finanzsoftware erfüllte so wie Ihre, alle meine Vorstellungen, von Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit eines Depots." Rentablo-Nutzer Thomas S. gefällt vor allem der neue Dividendenplaner: ""In Punkto Dividenden ist euch der ganz große Wurf gelungen. Ich habe fast 70 Werte und eine Auflistung, nach wer zahlt am meisten Dividende und so einfachste Durchsortiermöglichkeiten gibt es bisher nicht. Bei euch jetzt schon. Die Cash Flow Projektionen ist etwas davon habe ich noch nie gehört. Das ist wahrlich ein Meilenstein." Der Rentablo Finanzmanager nutzt neueste Sicherheitsstandards mit komplett verschlüsselter Kommunikation, die den Schutz der Nutzerdaten zu jeder Zeit gewährleisten. *Über Rentablo* Rentablo schafft Transparenz über die aktuelle Vermögenssituation durch eine aggregierte Verwaltung von Depots, Konten und Versicherungen in seinem Finanzmanager. Hiermit können Kunden ihre Vermögens- oder Altersvorsorgeziele selbst definieren und regelmäßig überprüfen. Den Kern der Plattform von Rentablo bildet die Maßstäbe setzende Vermögensanalyse, die die Transaktions- und Wertpapierdaten der Nutzer sinnvoll auswertet und so vielfältige Mehrwerte erzeugt. Fonds-Anleger profitieren ab dem ersten Euro von Cashback-Modellen mit 100 Prozent Rabatt auf Ausgabeaufschläge und bis zu 100 Prozent Erstattung der internen Provisionen. Aktuell nutzen gut 6.000 Anleger den Rentablo Finanzmanager und verwalten mit diesem ein kumuliertes Vermögen von über 250 Mio. EUR. Screenshots des Rentablo Finanzmanagers finden Sie unter http://blog.rentablo.de/presseinformationen/rentablo-fotos-und-grafiken/ [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Rentablo GmbH 2018-11-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 751615 2018-11-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6b9e1d8eb6976b2dd1f261c04c39c77d&application_id=751615&site_id=vwd&application_name=news

