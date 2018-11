Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Eigenkapitalrenditen (ROTE) der wichtigsten spanischen Banken hätten sich im dritten Quartal besser als erwartet entwickelt, die Gewinnentwicklung in wichtigen Kernbereichen sei aber gedämpft, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er revidierte seine diesjährige Gewinnprognose (EPS) für die iberische Großbank leicht nach unten./edh/tih Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113211835