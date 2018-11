Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BASF nach einer Investorenveranstaltung von 88 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erste Kapitalmarkttag mit dem neuen Konzernchef Martin Brudermüller habe verdeutlicht, dass beim Chemiekonzern eine stille Revolution im Gange sei, um BASF wendiger zu machen und näher am Kunden zu sein, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilitätsziele seien aber nicht gerade inspirierend ausgefallen. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2019 um 6 Prozent./edh/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-27/10:30

ISIN: DE000BASF111