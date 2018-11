ZF bietet jetzt serienreife Systemlösungen für E-Fahrzeuge aller Kategorien und Klassen an: vom Hybrid bis zum reinen Elektrofahrzeug, vom Fahrrad über den Gabelstapler und das Elektroauto bis hin zum 40-Tonner. Dieses breite Spektrum entwickelte sich im Laufe der Jahre. So fertigte ZF im Jahr 2008 nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen in Europa Hybridmodule in Serie - eine Technologie, die Stand 2018 den CO2-Ausstoß gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als Antrieb um bis zu 70 Prozent senkt. Das 8-Gang Plug-in-Hybridgetriebe (8P) für Pkw mit Längsantrieb verbauen mittlerweile mehrere Hersteller in unterschiedlichen Fahrzeugmodellen. Ein im Automatgetriebe integriertes Hybridmodul steuert hier 90 kW und 250 Nm Drehmoment bei. Damit beschleunigen Hybridfahrzeuge rein elektrisch auf bis zu 120 km/h Höchstgeschwindigkeit und fahren - je nach Batteriekapazität - gut 50 km weit. Zur Steigerung des Wirkungsgrads trägt die schleppmoment-reduzierte Trennkupplung bei, die den Verbrennungsmotor im E-Modus vollständig abkoppelt. Mit Hilfe seines modifizierten ...

