Die Compello GmbH aus Ismaning und DiCentral, ein weltweit tätiger Anbieter von EDI- und Supply-Chain-Lösungen mit Hauptsitz in Houston, Texas, haben sich im November 2018 zusammengeschlossen. Für die DiCentral Corporation, die weltweit in zehn Ländern vertreten ist, bedeutet die Fusion den Eintritt in den europäischen Markt. Da sich die Produktportfolien beider Unternehmen optimal ergänzen, profitieren nicht nur bestehende Kunden von einem weitaus umfangreicheren Leistungsspektrum. Darüber hinaus wird auch der Marktauftritt insgesamt deutlich gestärkt. "Das DiCentral-Portfolio mit seiner tiefgreifenden Integration in ERP-Systeme wie SAP oder Micosoft Dynamics NAV und seinen Funktionalitäten rund um Themen wie Web-EDI oder Dropship erweitert unsere Datendrehscheibe EDI Com optimal. So können wir die Anforderungen unserer Kunden an die Prozessintegration noch besser abdecken", fasst Andreas Waldbrenner, Geschäftsführer der künftigen DiCentral GmbH, die Gründe für die Fusion zusammen. "Gemeinsam können wir nun die Bedürfnisse sowohl von mittelständischen Unternehmen als auch von global agierenden Konzernen erfüllen", ergänzt Thuy Mai, Präsident und CEO von DiCentral. Dabei adressieren sie eine breite Palette an Branchen wie Energie, Textil, Automotive, Handel, Telekommunikation, Logistik oder Fertigungsindustrie. Weiteres Wachstum angestrebt Durch die Fusion erwartet sich der Spezialist für die Marktkommunikation einen deutlichen Wachstumsschub für die nächsten Jahre. So soll das Geschäft des Softwareanbieters von Lösungen für die digitale Kommunikation in und zwischen Unternehmen (EAI, EDI) nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch darüber hinaus ausgebaut werden. "Neben unseren Kunden in der D-A-CH-Region betreuen wir schon heute Unternehmen in weiteren europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien. Diese Aktivitäten wollen wir nun intensivieren", erläutert Andreas Waldbrenner. Er rechnet bereits für das kommende Geschäftsjahr mit einem signifikanten Umsatzplus. Kontinuität bei Ansprechpartnern und Produkten Für die bisherigen Compello-Kunden ändert sich durch die Fusion nichts. Denn sowohl die Geschäftsführung als auch das gesamte Team bleiben auch unter dem Dach der DiCentral an Bord. Das Kernprodukt EDI Com wird in den kommenden Jahren konsequent weiterentwickelt, wobei die weiteren DiCentral-Produkte und Cloud-Services zügig integriert werden sollen. Weitere Informationen: DiCentral GmbH (zukünftig DiCentral GmbH) Andrea Burkhard-Muth Fraunhoferstr. 9, D-85737 Ismaning Tel.: +49 89 45 30 40-39 Fax: +49 89 45 30 40-22 aburkhard@compello.com www.compello.com/de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Rebecca Hasert Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-15 Fax: +49 731 96 287-97 rh@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über DiCentral Deutschland Die heiuige Compello GmbH und künftige DiCentral GmbH aus Ismaning bei München ist Softwareanbieter für die digitale Kommunikation in und zwischen Unternehmen (EAI, EDI) sowie für die automatisierte elektronische Rechnungsverarbeitung. Als Mitbegründer des EDIFACT-Standards und mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen zuverlässige und sichere Lösungen für alle Branchen. Über 2.000 Kunden in Deutschland, vor allem aus den Bereichen Energiewirtschaft, Textil - darunter der Bundesverband des Deutschen Textilhandels (BTE) - und Handel setzen Software von DiCentral als Inhouse-Lösung oder Managed Service ein. Über DiCentral Corporation DiCentral (sprich: Di Ei Central) ist ein führender globaler Anbieter von EDI- und Supply-Chain-Lösungen, welche die Integration von Geschäftsprozessen und die Zusammenarbeit zwischen Handelspartnern vereinfachen und verbessern. Das mittelständische Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, ist im Privatbesitz und hat mehr als zehn Niederlassungen weltweit. Kunden aus 30 Ländern nutzen das DiCentral Managed Services Network, um Supply-Chain-Netzwerke zu erweitern, neue Geschäftsmodelle wie Omni-Channel-Retailing oder Drop Ship zu implementieren, Warehousing und Bestellmanagement zu automatisieren und optimieren, elektronische Zahlungen zu verwalten und die Transparenz der Supply-Chain zu erhöhen. DiCentral Managed Services, die SaaS-Lösung von DiCentral, versetzt Kunden in die Lage, B2B-E-Commerce mit Handelspartnern auf der ganzen Welt zu betreiben. Dies ist eine Presseinformation der Compello GmbH (künftig Dicentral GmbH), die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

