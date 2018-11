FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen zu Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Europa am Dienstag im frühen Handel wenig verändert. Die Investoren halten sich im Vorfeld des G20-Treffens in dieser Woche sowie der Brexit-Entscheidung im britischen Parlament am 11. Dezember zunehmend zurück, so ein Marktbeobachter. Zu groß seien mögliche Risiken.

Der DAX zeigt sich vor diesem Hintergrund kaum verändert bei 11.353 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.175 Punkte nach oben.

Etwaige leichte Erholungsansätze sollten aber sehr vorsichtig betrachtet werden: "Nach den kräftigen Verlusten in den letzten Wochen sind das hier letztlich nur Short-Eindeckungen", so ein Händler skeptisch. Auch die Kurserholung in den USA sei nur eine "Pflichtübung" gewesen. Dort hatten beispielsweise Amazon um über 5 Prozent zugelegt, aber am wichtigsten Tag des Jahres für den Einzelhändler, dem "Cyber Monday", sei auch dies nichts Besonderes.

Trump-Aussagen zunächst ohne Einfluss

Kurzfristig das größte Risiko stelle das G20-Treffen dar, meint ein Teilnehmer. Der Markt hoffe auf gute Nachrichten von US-Präsident Donald Trump, am Vorabend sei aber eher das Gegenteil der Fall gewesen. Trump sagte, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte auf Aufschiebung der Tariferhöhungspläne nachkomme. Gegenüber dem Wall Street Journal unterstrich er zudem, dass er sie auch auf weitere Produkte ausdehnen könnte.

Als "sehr gefährdet" sehen einige Händler die jüngste Erholung der Technologiewerte in Europa an. Neben der relativ schwachen Erholung des Sektors in den USA komme nun als Bremsfaktor hinzu, dass Donald Trump erwägt, auch Importzölle auf in China produzierte iPhones von Apple zu erheben. Sie waren bisher davon ausgenommen.

Die seit Tagen stark angeschlagene Apple-Aktie hatte sich am Montag nur um 1,4 Prozent erholt und nachbörslich wieder 2 Prozent verloren. "Ohne eine Bodenbildung bei Apple gibt es aber auch keinen Boden in allen Tech-Werten", warnt der Händler. Die Aktien der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor (minus 0,2 Prozent) und ams (minus 2,2 Prozent) verzeichnen Abgaben.

Positiv wird vermerkt, dass sich die Nachrichtenlage für Europa dank den Signalen aus Italien für Verhandlungsbereitschaft in Sachen Haushaltsplanung insgesamt leicht verbessert hat. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine werden hingegen nur noch als "Säbelrasseln" eingestuft. In Moskau geht es für den RTSI nach den deutlichen Abgaben am Vortag um 0,9 Prozent nach oben.

Positiv sei, dass der Markt auf negative Konjunkturnachrichten kaum mehr reagiere. "Den schwächeren Ifo-Index hätte er früher nicht so links liegen lassen", meint ein Teilnehmer. Damit könnte die kommende Konjunkturabschwächung bereits eingepreist sein. Fundamental hätte der Markt damit einen Boden.

FDA-Zulassung hilft Bayer-Aktie nicht

Nicht profitieren kann die Bayer-Aktie von der US-Zulassung für ein neues Krebsmedikament. "Zudem kann Bayer mal einen positiven Newsflow im Kerngeschäft gebrauchen, der sich um etwas anderes als Glyphosat-Klagen dreht". Bayer fallen um 0,2 Prozent.

BASF verlieren 1,2 Prozent. "Das ist auffällig, weil volatilere Chemiewerte wie Covestro weniger verlieren", sagt ein Händler. Hier dürfte die Sorge vor einer Senkung der Prognose belasten. Denn Analysten wie bei Baader äußern sich schon skeptisch mit Blick auf Produktionsprobleme durch die historisch niedrigen Rhein-Pegel. Sie befürchten, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 schon "in Kürze" gesenkt werden könnte.

Für etwas Überraschung im Handel sorgt der Kurssturz von 27 Prozent bei Thomas Cook im Anschluss an die Gewinnwarnung. Er zieht auch TUI um 3,8 Prozent nach unten. "Das Hauptproblem ist mehr der Ausfall der Schlussdividende, denn die Problemquelle 'Heißer Sommer' war ja schon längst bekannt", sagt ein Händler.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.174,77 0,06 2,06 -9,39 Stoxx-50 2.923,14 -0,14 -4,03 -8,01 DAX 11.352,75 -0,02 -1,97 -12,11 MDAX 23.425,29 -0,14 -31,92 -10,59 TecDAX 2.572,33 -0,02 -0,51 1,71 SDAX 10.505,39 -0,20 -21,50 -11,62 FTSE 7.023,22 -0,18 -12,78 -8,48 CAC 4.989,50 -0,11 -5,47 -6,08 Bund-Future 161,09 0,26 3,14 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.35 Mo, 17:54 % YTD EUR/USD 1,1312 -0,16% 1,1337 1,1339 -5,8% EUR/JPY 128,51 -0,13% 128,83 128,81 -5,0% EUR/CHF 1,1309 -0,03% 1,1323 1,1321 -3,4% EUR/GBP 0,8873 +0,37% 0,8872 0,8848 -0,2% USD/JPY 113,59 +0,02% 113,65 113,57 +0,8% GBP/USD 1,2749 -0,49% 1,2777 1,2815 -5,7% Bitcoin BTC/USD 3.710,52 -0,6% 3.809,64 3.746,05 -72,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,34 0,36 -0,09 USA 2 Jahre 2,83 2,84 0,94 USA 10 Jahre 3,05 3,06 0,64 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,91 51,63 -1,4% -0,72 -11,8% Brent/ICE 59,87 60,48 -1,0% -0,61 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,27 1.222,27 -0,1% -1,00 -6,3% Silber (Spot) 14,22 14,22 +0,0% +0,01 -16,0% Platin (Spot) 840,55 844,00 -0,4% -3,45 -9,6% Kupfer-Future 2,72 2,76 -1,2% -0,03 -18,7% ===

