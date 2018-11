(shareribs.com) London 27.11.2018 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag wieder nach unten. Die gestrige Gegenbewegung dürfte auch in den kommenden Tagen keine Fahrt aufnehmen. Mit dem G20-Gipfel könnte sich dies aber ändern.Die Förderung von Rohöl bleibt weltweit auf hohem Niveau. In den USA wurden in der vorvergangenen Woche 11,7 Mio. Barrel pro Tag gefördert. Russland fördert ebenfalls mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...