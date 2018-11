International Cobalt Corp.: International Cobalt präsentiert Bohrergebnisse des Ramsey Projekts DGAP-News: International Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Research Update International Cobalt Corp.: International Cobalt präsentiert Bohrergebnisse des Ramsey Projekts 27.11.2018 / 10:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. International Cobalt präsentiert Bohrergebnisse des Ramsey Projekts 27. November 2018, Vancouver, British Columbia: International Cobalt Corp. (CSE: CO; das "Unternehmen" oder "International Cobalt"), freut sich, den Bohrfortschritt beim 2000-Meter-Diamantbohrprogramm des Ramsay-Projekts im kanadischen New Brunswick bekannt zu geben. Vor den Bohrungen führte das Unternehmen eine 15 km lange Induced Polarity (IP) -Untersuchung durch. Die IP-Untersuchung ergab eine gut definierte Aufladbarkeitsanomalie (A) über die bekannten Kobalt-Kupfer-Vorkommen, die 2004 von früheren Betreibern gebohrt wurden. Anomalie A wurde auf 4 Linien über eine Streichlänge von 600 m nachgewiesen. Bei der Untersuchung wurde auch eine tiefere Anomalie ("B") unterhalb der Anomalie A und unterhalb von früheren Bohrungen festgestellt. Eine dritte Anomalie ("C") wurde 1.000 m nördlich entdeckt. Das Unternehmen hat bisher 4 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1166 m durchgeführt. Bohrloch RC18-10 testete die IP-Anomalie A auf einer Linie 100 m östlich von früheren Cobalt-Abschnitten aus dem Jahr 2004. Bohrloch RC18-11 wurde um weitere 100 m in die tiefe gebohrt, um die weitere Ausdehnung der Mineralisierung in Bohrloch RC18-10 zu testen. Bohrloch RC18-12 wurde auf 401 m gebohrt, um beide IP-Anomalien A und B zu testen. RC18-13 wurde vor Bohrloch 12 gebohrt, um die IP-Anomalie B auf einem flacheren Niveau zu testen. Visuelle Schätzungen von bis zu 5% Sulfidmineralisierung, hauptsächlich Pyrit, werden von allen 4 bisher gebohrten Bohrungen berichtet. Diese mineralisierten Intervalle könnten mögliche Erweiterungen der von früheren Betreibern gebohrten Kobaltabschnitte darstellen. Für 550 Proben, die 632,5 m des für die Analyse vorgelegten Kerns repräsentierten, stehen die Tests noch aus. Alle vier Bohrungen wurden auf mögliche Erweiterungen der Kobaltmineralisierung getestet, die 2004 von früheren Arbeitern entdeckt wurden. In Bohrloch M04-05 wurde ein Intervall von 0,8 m mit einem Gehalt von 0,956% Kobalt innerhalb eines Kernintervalls von 4,8 m mit einem Gehalt von 0,352% Kobalt gemeldet. (Siehe Pressemitteilung vom 13. März 2018). Die Bohrungen werden fortgesetzt und werden derzeit auf mögliche Erweiterungen mineralisierter Zonen getestet. NI 43-101 OFFENLEGUNG Der gesamte Bohrkern wird vom Ramsay Cobalt-Projekt an eine sichere Einrichtung für die Protokollierung geliefert. Nach dem Protokollieren werden ausgewählte Proben geteilt oder gesägt und in Probenbeutel gelegt, die eindeutig mit nummerierten Markierungen gekennzeichnet sind. Die Proben werden an AGAT Labs in Mississauga, Ontario, verschickt. AGAT analysiert alle Proben mit Natriumperoxid-Fusion - mit ICP-OES / ICP-MS-Finish. Spezifizierte Proben können auch einem Brandtest auf Gold unterzogen werden. Mike Taylor P.Geo als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, beaufsichtigte die Vorbereitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen für das Ramsay Cobalt-Projekt. Über das Ramsay Projekt Das 8.000 Hektar große Ramsay-Projekt liegt gut im fruchtbaren Bathurst Mining Camp (BMC) im Norden von New Brunswick, etwa 25 Kilometer westlich der von Trevali Mining Corp. betriebenen Caribou-Mine. Es liegt an der Autobahn 180, die als "Road to" bekannt ist Ressourcen". Mit einer asphaltierten Straße und nahegelegener Stromversorgung liegt das Projekt in der Nähe einer gut entwickelten Infrastruktur in einem bergbaufreundlichen Gebiet. Über International Cobalt Corp. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen. Das Unternehmen besitzt Projekte im Idaho Cobalt Belt, einer der besten Orte zur Exploration von primären Kobaltlagerstätten sowie in den atlantischen Provinzen Kanadas mit ihrer umfangreichen Historie der Minenentwicklung und des Minenbetriebs. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen und hat zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung über 9,5 Mio. Dollar in der Kasse.

Im Auftrag von:
INTERNATIONAL COBALT CORP.

"Timothy Johnson"
Timothy Johnson, President 