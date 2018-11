Zürich - Zurich verstärkt den Beitrag zu den öffentlich-privaten Aktivitäten im Bereich Cybersicherheit, und wird Partner des vom World Economic Forum gegründeten Global Centre for Cybersecurity. Die Partnerschaft stellt einen weiteren Schritt von Zurich dar, aktiv zum Kampf gegen Bedrohungen aus dem Internet beizutragen.

Zurich Insurance Group (Zurich) verstärkt durch den Abschluss einer neuen Partnerschaft mit dem World Economic Forum ihre Unterstützung für öffentlich-private Anstrengungen zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen. Zurich wird Partner des vom Weltwirtschaftsforum gegründeten Global Centre for Cybersecurity, das darauf abzielt, die erste globale Plattform aufzubauen, die die Zusammenarbeit von Behörden, Unternehmen, Experten und Strafverfolgungsbehörden bei der Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit fördert.

Gemäss einer vom World Economic Forum in Zusammenarbeit mit Zurich durchgeführten Umfrage unter Führungskräften sind Cyberangriffe in der Rangliste der globalen Geschäftsrisiken gegenüber dem Vorjahr von Rang 8 auf Rang 5 gestiegen. Cyberangriffe wurden in 19 Ländern, die zusammen 50 Prozent des globalen BIP ausmachen, als grösstes Risiko eingestuft.

