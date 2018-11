-------------------------------------------------------------- Zum Video mit Falko Traber http://ots.de/ysw8vr --------------------------------------------------------------



Bochum (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt geht der Weihnachtsmann in die Lüfte. Inzwischen im zehnten Jahr eine Tradition ist die beeindruckende Hochseilstuntshow aus dem Hause Falko Traber. Zweimal pro Tag schwebt der "Fliegende Weihnachtsmann" auf einer 125 Meter langen und 33 Meter hohen Strecke über den Dr.-Ruer-Platz und erzählt unterwegs eine Weihnachtsgeschichte. Eine besondere Showeinlage gibt es an den Wochenenden, die in dieser Form deutschlandweit einzigartig ist: Dann wird er zusätzlich an einem Seil über 84 Meter Luftlinie vom Dach eines Gebäudes heruntergleiten.



"Dort oben ist es immer wieder schön zu sehen, wenn die Kinder mit strahlenden Augen in den Himmel schauen und gespannt dem Weihnachtsmann zuhören", so Artist Falko Traber. "Dass wir nun zum zehnten Mal in Bochum sind und zum Erfolg des Bochumer Weihnachtsmarktes beitragen, freut mich ungemein", so Traber weiter. "Die Hochseilshow vom 'Fliegenden Weihnachtsmann' ist ein Zuschauermagnet. Er begeistert viele große und vor allem kleine Besucher", so Christian Gerlig, Leiter Kommunikation bei der Bochum Marketing GmbH.



"Fliegender Weihnachtsmann", Mittelalterlicher Markt und über 200 Stände auf 30.000 Quadratmetern



Der Bochumer Weihnachtsmarkt ist einer der abwechslungsreichsten im Revier und lockt mit einer spektakulären Hochseilattraktion. Der "Fliegende Weihnachtsmann" ist eine Show der Artistenfamilie Falko Traber. Neben Nervenkitzel und Artistik gehören vor allem mehr als 200 liebevoll geschmückte Stände auf 30.000 Quadratmetern, ein Mittelalterlicher Markt, ein Hunsrücker Schinderhannesdorf, riesige Lichtskulpturen, eine Kinderbäckerei und ein Märchenwald dazu. Bis zum 23. Dezember bietet der Markt täglich von 11 bis 22 Uhr (Kernzeit von 12 bis 21 Uhr) ein abwechslungsreiches Angebot in stimmungsvoller Atmosphäre. Mehr Informationen unter www.bochumer-weihnacht.de



Hochseilartist Falko Traber



Die Geschichte der Familie Traber, die seit 60 Jahren im Breisgau zu Hause ist, lässt sich bis ins Jahr 1512 zurückverfolgen. Generationen von Seiltänzern legten den Grundstein für die heute weltweit bekannten Shows. Früh übt sich in der Familie Traber: Der Pfarrer tauft den Nachwuchs traditionell in zehn Metern Höhe.



Bochumer Weihnacht 2018



Datum: 22. November bis 23. Dezember 2018 Uhrzeit: 11 bis 22 Uhr (Kernzeit 12 bis 21 Uhr) Veranstaltungsort: Bochum City Internet: www.bochumer-weihnacht.de Verkaufsoffener Sonntag: 9. Dezember 2018, 13 bis 18 Uhr



Flugzeiten "Fliegender Weihnachtsmann": 17 und 19 Uhr Zusätzliche Showeinlage am Freitag, Samstag und Sonntag sowie am Eröffnungstag, 22. November 2018



Bochum Marketing GmbH



Die Bochum Marketing GmbH ist ein Unternehmen mit 65 Gesellschaftern, bestehend aus der Stadt Bochum und Wirtschaftspartnern. Geschäftsführer ist seit März 2012 Mario Schiefelbein (53 Jahre). Thomas Weckermann (60 Jahre) ist seit 2002 Prokurist der Organisation. Gemeinsames Ziel ist, den gelungenen Wandel Bochums von der Industriestadt zur modernen Metropole im Herzen Europas zu sichern und auszubauen. Mit umfangreichen Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungsmanagement, Hochschulmarketing und Kommunikation engagiert sich die Bochum Marketing GmbH mit ihren Gesellschaftern auf breiter Basis für das Wohl Bochums. Für und mit allen wichtigen Zielgruppen gestaltet die Gesellschaft aktiv den wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Wandel Bochums und des Ruhrgebiets.



OTS: Bochum Marketing GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127897 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127897.rss2



Pressekontakt: Christian Gerlig Leitung Kommunikation Tel.: 0234-90496-39 E-Mail: gerlig@bochum-marketing.de Web: www.bochum-marketing.de