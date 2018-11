Felder Löttechnik hat Zweifel an der Korrektheit am Patent EP2218540B1, US8999519B2 zur Zusammensetzung der Lötverbindung vom Standardlot SN100C angemeldet und dies in einem Schreiben an seinen Kunden mitgeteilt. Konkret geht es um den Fachbeitrag, der exklusiv in der Productronic-Ausgabe 11/2018 auf Seite 23 und vorab auf der Online-Plattform www.all-electronics.de des Verlages unter der Info-Nr. 212pr1118 erschienen ist. Die Redaktion Productronic wurde ebenfalls informiert.

Worum geht es?

Infrage gestellt wird vor allem "aus den sich daraus ergebenen Rechten und Pflichten", erläutert Frank Schröer, Geschäftsführer von Felder Löttechnik. Er untermauert seine Aussage so: "Wir haben Ihre Aussagen von einem Patentanwalt überprüfen lassen und festgestellt, dass diese durchweg nicht korrekt sind." Die Productronic-Redaktion hat das Schreiben und die damit einhergehende Kritik an Balver Zinn weitergeleitet und eine Stellungnahme erhalten. "Felder Löttechnik hat in seinem Schreiben die Zusammensetzung des Lotes SN100C thematisiert", erläutert Paolo Corviseri, Head of Technical Support & Area Sales Manager von Balver Zinn. Im Nachgang werden wir die Statements von Balver Zinn an die Argumentation von Felder Löttechnik anfügen.

1. Kritikpunkt: Das Patent EP 2218540B1 von Nihon Superior (Vertrieb: Balver Zinn) wird in dem Schreiben als "zahnloser Tiger" bezeichnet, der rechtzeitig auftaucht, wenn die genormte Lotlegierung Sn99,25Cu0,7Ni0,05, besser bekannt unter dem Markennamen SN100C, in Europa ab dem 15.03.2019 patentfrei wird.

Stellungnahme Balver Zinn: "Mit EP2218540B1 und US8999519B2 wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...